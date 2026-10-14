Банката не е докладвала на американските власти съмнителни операции за над 5 млрд. долара, част от които са свързани с рискове за националната сигурност и незаконно финансиране.

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Bank of America е глобена с 1,2 млрд. долара заради неспособността си да установи потенциални случаи на пране на пари и други незаконни дейности, съобщи Министерството на финансите на САЩ.

Банката не е докладвала на правителството подозрителни операции на стойност над 5 млрд. долара. От тях транзакции за 1 млрд. долара са представлявали риск за националната сигурност и са били свързани с незаконно финансиране, посочва американското финансово ведомство, цитирано от BBC.

Сред пропуските са случаите, в които не са били сигнализирани транзакции, потенциално свързани с китайски мрежи за пране на пари, както и схеми за изпиране на средства чрез търговски операции, имащи съществена връзка с югозападната граница на САЩ. "Екипът ни е напреднал значително и остава ангажиран със завършването на работата, необходима за отстраняване на проблемите, посочени от регулаторните органи", заявиха от Bank of America пред Би Би Си.

Съобщението за санкцията беше направено по-малко от 24 часа преди банката да представи тримесечните си финансови резултати в сряда сутринта. "Резултатите ни за третото тримесечие ще включват разход от 1,2 млрд. долара, който не подлежи на данъчно приспадане и ще намали нетната печалба с приблизително 17 цента на акция", посочиха от финансовата институция в писмено изявление.

Оттам допълниха, че вече са отделили значителен брой служители и ресурси за текущите дейности по отстраняване на установените проблеми, като разходите за тях вече са включени в текущите разходи на банката.

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При обявяването на санкцията министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че това е третата по размер глоба, налагана някога от ведомството. "Когато банка с подобен мащаб не изпълнява задълженията си за борба с прането на пари и спазване на санкционните режими, последствията далеч надхвърлят самата институция и излагат цялата финансова система на САЩ на значителни рискове от незаконно финансиране", каза Бесент.

Според Министерството на финансите банката е разчитала прекомерно на сигнали и запитвания от външни страни, включително правоохранителни органи и други финансови институции, вместо да използва ефективно собствените си механизми за контрол. В резултат на това тя на практика е прехвърлила на трети страни значителна част от задълженията си самостоятелно да открива и докладва съмнителни операции.

Като част от споразумението с властите Bank of America е признала, че умишлено е нарушила Закона за банковата тайна на САЩ. Нарушенията включват неспазване на изискванията за ефективна програма срещу прането на пари, липса на необходимата проверка на чуждестранни кореспондентски сметки и неподаване на доклади за подозрителни транзакции.

Общата санкция от 1,2 млрд. долара включва наказания, наложени от Службата на контрол на паричното обращение (ОСС) и Службата за контрол на чуждестранните активи (ОФАК).

Глобата от 750 млн. долара, наложена от ОСС, е най-голямата в историята на институцията.

От своя страна ОФАК посочи, че споразумението с банката е свързано с 475 предполагаеми нарушения на санкционни режими. Те обхващат ограничения срещу Русия и Иран, мерки срещу трафика на наркотици и санкции, свързани с международния тероризъм. Сумата от 11,6 млн. долара по споразумението с ОФАК отразява оценката на службата, че предполагаемите нарушения на Bank of America не са били от най-тежката категория.

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