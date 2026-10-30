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Решението на Кристин Лагард да напусне предсрочно поста президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) дава възможност на френския президент Еманюел Макрон да участва в избора на нейния наследник, преди да приключи мандатът му и да се проведат президентските избори във Франция. Това е основният прочит на френските медии след обявеното от Лагард оттегляне на 7 февруари 2027 г. - около 8 месеца преди изтичането на мандата ѝ през октомври, пише БТА.

На пресконференция след заседанието по паричната политика на ЕЦБ Лагард обясни, че напуска поста, за да има възможност да говори "по непарични въпроси". "Мисля, че така ще мога да подпомогна каузи, които подкрепям", заяви тя във Франкфурт на Майн, без да уточни за какви каузи става дума. "Заинтересована съм от истината", която сега "е изопачавана", добави многозначително тя.

Предсрочното ѝ оттегляне предизвика широк отзвук във Франция и в европейските политически и финансови среди. Според вестниците "Монд" и "Фигаро" решението дава на Макрон възможност да повлияе върху избора на следващия ръководител на ЕЦБ в момент, когато Франция се приближава към президентски избори през пролетта на 2027 г.

Лагард ще напусне централната банка на ЕС около 2 месеца и половина преди президентските избори във Франция и приблизително месец преди крайния срок за подаване на кандидатури. Така изборът на нов ръководител на ЕЦБ ще бъде направен при действащия президент Макрон, който няма право да се кандидатира за трети мандат.

Кристин Лагард напуска предсрочно ЕЦБ през февруари
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Това е особено важно на фона на сложната политическа и икономическа обстановка във Франция. Рейтингът на Макрон е паднал до рекордно ниските 15% според проучване, публикувано по-рано този месец от в. "Трибюн диманш". Страната е обхваната от протести, съпътствани от насилие, а втората по големина икономика в еврозоната е изправена пред сериозни бюджетни и дългови проблеми.

Доходността по френските държавни облигации с 10-годишен падеж достигна нива, невиждани от повече от 2 десетилетия, като миналата седмица за кратко премина психологическата граница от 5%, преди да се понижи до 4,94%.

Според проучванията на общественото мнение фаворит за президентския вот е кандидатката на крайната десница Марин Льо Пен. В този контекст назначаването на следващия президент на ЕЦБ се превръща в стратегически въпрос за Макрон, коментира "Фигаро".

Предсрочното оттегляне оставя на европейските лидери няколко месеца, за да договорят кой ще застане начело на ЕЦБ. Надпреварата вече се очертава, като сред споменаваните фаворити са бившият управител на централната банка на Нидерландия Клаас Кнот и бившият ръководител на испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос.

Според германския икономически всекидневник "Ханделсблат" канцлерът Фридрих Мерц наскоро е провел отделни срещи с двамата. Изданието се позовава на източници, запознати с разговорите, и отбелязва, че изборът на нов президент на ЕЦБ вече е приоритет за канцлерството в Берлин.

Германия, най-голямата икономика в еврозоната, има амбиции да получи по-голяма тежест в базираната във Франкфурт институция, отбелязва френският вестник "Либерасион". Не е изключено обаче в надпреварата да се появи и кандидат извън досега споменаваните имена, коментира "Блумбърг". Агенцията припомня, че и самата Лагард се включи в състезанието за поста в последния момент през 2019 г.

Как се избира президент на ЕЦБ и кои са възможните наследници на Лагард
Виж още Как се избира президент на ЕЦБ и кои са възможните наследници на Лагард

Не по-малко въпроси предизвиква и бъдещето на самата Лагард. На 70 години тя остава влиятелна фигура с международен авторитет и възможност да участва в политическия и обществения дебат, макар че досега не е потвърдила намерение да се връща във френската политика. През септември тя отхвърли възможността да се кандидатира за президент на Франция. Въпреки това името ѝ отново се появи сред потенциалните кандидати за председател на Световния икономически форум в Давос - пост, за който според информации може да бъде избрана още следващия месец.

"Монд" отбелязва, че Лагард е добре позната фигура в международните организации и не изглежда непременно да възнамерява да се оттегли от обществения живот. "Фигаро" отива по-далеч, като поставя въпроса дали тя все пак няма да се включи в надпреварата за Елисейския дворец.

Според проучване на института ИФОП за списание "Пари мач" Лагард е третата най-популярна политическа фигура във Франция. В изследването тя изпреварва с 1 процентен пункт Марин Льо Пен и има значителна преднина пред потенциалните кандидати от политическия център. Вестникът подчертава и международния ѝ авторитет.

Лагард е бивш управляващ директор на Международния валутен фонд и първата жена, заемала поста министър на финансите, икономиката и промишлеността на Франция. По образование е юрист, а политическите ѝ възгледи се определят като консервативни, докато икономическите ѝ позиции са либерални. През февруари тя заяви в интервю за "Уолстрийт джърнъл", че възнамерява да довърши мандата си начело на ЕЦБ. Сега обаче промени решението си, без да разкрие конкретните си бъдещи планове. "Един от най-важните гласове във финансовите среди възнамерява да оказва влияние във Франция по време на изборите", обобщава икономическият всекидневник "Ле-з-еко". Засега остава неясно дали това ще стане чрез публични позиции по важни обществени теми, нов международен пост или евентуално завръщане в политиката.

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