Министерството на финансите набра нови 100 млн. евро от вътрешния пазар чрез преотваряне на емисия 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). На проведения на 9 ноември аукцион е постигната среднопретеглена годишна доходност от 4,64%, съобщиха от ведомството.
Емисията е деноминирана в евро, с падеж на 11 февруари 2036 г. и годишен лихвен купон от 3,50%. Тя беше пусната в обращение на 11 февруари 2026 г., а с новото пласиране общият ѝ номинален обем достига 705,003 млн. евро.
Подадените поръчки за участие в аукциона са на обща стойност 158,829 млн. евро. Коефициентът на покритие е 1,59, което означава, че инвеститорският интерес е бил близо 1,6 пъти по-голям от предложеното количество дълг.
Постигнатият спред спрямо доходността на аналогичните германски федерални облигации е 144 базисни точки, или 1,44 процентни пункта.