Придобиването ще увеличи дела на България в кредитния портфейл на гръцката "Юробанк" до 24%, а активите на ПИБ ще формират около 40% от бизнеса на групата у нас

463 Снимка: БТА/Пощенска банка

Придобиването на 65% от Първа инвестиционна банка (ПИБ) ще засили значително позициите на гръцката "Юробанк" на българския банков пазар, като след обединението с "Пощенска банка" двете институции ще имат общ пазарен дял от около 20%. Това посочва рейтинговата агенция "Фич рейтингс" в анализ на договорената сделка, съобщава БТА.

Според агенцията придобиването ще увеличи международната диверсификация на гръцката банкова група и ще затвърди присъствието ѝ на 3 основни пазара - Гърция, Кипър и България. "Фич" определя "Юробанк" като единствената голяма гръцка банка със значително международно присъствие.

"Юробанк" се споразумя да купи 65% от ПИБ от основните ѝ акционери срещу плащане в брой. След приключването на тази сделка групата ще отправи задължително търгово предложение за останалите акции.

Очаква се придобиването да бъде финализирано през второто тримесечие на 2027 г. след получаване на необходимите регулаторни разрешения. Юридическото сливане на ПИБ с "Юробанк България", която работи под марката "Пощенска банка", е планирано за четвъртото тримесечие на 2027 г.

По оценки на "Фич" ПИБ ще формира около 40% от общата дейност на "Юробанк" в България. Въпреки значителния мащаб на придобиването рейтинговата агенция очаква рисковете от интеграцията да останат управляеми. Като аргументи тя посочва опита на гръцката група с предишни придобивания и доброто ѝ познаване на българския пазар.

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Сделката няма непосредствено да промени кредитния рейтинг на "Юробанк", който е BBB със стабилна перспектива. Според "Фич" това се дължи на сравнително умерения размер на ПИБ - активите ѝ представляват около 8% от общите активи на гръцката група. Агенцията отчита също очакваното развитие на капиталовите показатели и възможностите за подобряване на финансовите резултати в България. Рейтингът на ПИБ е B, като е поставен под наблюдение с възможност за повишение.

След придобиването делът на България в общия кредитен портфейл на "Юробанк" ще нарасне от 17% на 24%. Оценката на "Фич" за оперативната среда в страната е bbb-, докато Гърция и Кипър са оценени с bbb.

За да ограничи ефекта от придобиването върху капиталовите си показатели, "Юробанк" планира увеличение на капитала със 750 млн. евро. Очакването е коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) да бъде около 14% след приключването на сделката и увеличението на капитала при 14,3% в края на септември 2026 г.

Групата възнамерява временно да поддържа капиталов буфер над целевото равнище от 13%, което ще ѝ остави възможност за нови придобивания на основните пазари. Политиката за разпределяне на печалбата остава непроменена - предвижда се 55% от нея да бъде изплащана като дивидент.

"Фич" очаква обединението да донесе ползи за "Пощенска банка" чрез разширяване на достъпа до малки и средни предприятия, както и чрез използване на широката депозитна база и добрата ликвидна позиция на ПИБ.

Гръцката група си поставя за цел да постигне икономии, равняващи се на около 23% от общите разходи на двете обединени дейности в България. Според рейтинговата агенция тази цел е постижима предвид резултатите на "Юробанк" от предишни интеграции. Допълнителни приходи могат да дойдат от предлагането на инвестиционни и застрахователни продукти чрез разширената клонова мрежа.

Агенцията очаква след интеграцията "Юробанк" да ускори намаляването на проблемните кредити и други рискови експозиции на ПИБ, особено тези, свързани с недвижими имоти. За част от тях групата предвижда корекции в оценките.

"Фич" отчита и благоприятните условия в българския банков сектор, подкрепени от икономическия растеж, увеличаването на доходите и подобряването на качеството на активите. Сред рисковете обаче са бързото нарастване на кредитирането на домакинствата и фискалната политика, включително предложеният данък върху свръхпечалбите.

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