Основната лихва остава в диапазона 3,75–4%, докато инфлацията продължава да надхвърля целта от 2%, пазарите очакват ново затягане на паричната политика през декември

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Федералният резерв на САЩ запази основната си лихва в диапазона от 3,75 до 4% на заседанието си в сряда, въпреки че инфлацията остава висока и ценовият натиск се оказва по-устойчив от очакваното. Решението показва, че централната банка засега предпочита да изчака допълнителни икономически данни, преди да предприеме ново затягане на паричната политика, съобщи CNBC.

Решението не беше изненада за финансовите пазари. Според инструмента FedWatch на CME Group вероятността за повишение на лихвите преди заседанието е била под 10%.

Въпреки това 2-ма от общо 12-те гласуващи членове на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC) се противопоставиха на решението. Членът на управителния съвет Лиса Кук и президентът на Федералния резерв на Кливланд Бет Хамак поискаха увеличение на лихвата с 0,25 процентни пункта. Това е първото несъгласие на Кук с решение на комитета, откакто се присъедини към Федералния резерв през 2022 г. по назначение на тогавашния президент Джо Байдън.

В изявлението след заседанието централните банкери посочиха, че инфлацията остава висока. Те подчертаха, че събирането на допълнителна информация ще помогне на комитета да определи подходящия курс на паричната политика, така че инфлацията да се върне своевременно към целта от 2%.

Фед определи икономическата активност като разширяваща се със силни темпове - по-положителна оценка спрямо формулировката "солидна", използвана през септември. Освен това бяха направени малко съществени промени в придружаващото решението изявление.

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Инфлацията в САЩ е над целевото равнище на Федералния резерв от 2% повече от 5 години, а темпът на поскъпване се е ускорил след предходното заседание през септември. Това поражда разногласия сред централните банкери дали е необходимо по-агресивно повишаване на лихвите, за да бъде овладян ценовият натиск.

През последните седмици обаче някои представители на Фед изразиха подкрепа за изчакване, преди да бъде взето решение за следващата стъпка. Заместник-председателят на централната банка Филип Джеферсън и президентът на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс заявиха, че настоящите икономически условия дават възможност на институцията да оцени допълнителните данни, преди да затегне още паричната политика.

Въпреки предпазливия подход на този етап, очакванията на финансовите пазари сочат възможност за ново увеличение на лихвите през декември, последвано от още 1 или 2 повишения през 2027 г.

Дискусиите за лихвената политика се провеждат и на фона на напрежение между президента Доналд Тръмп и Федералния резерв. Тръмп от години настоява за значително по-ниски лихви, докато централната банка подчертава необходимостта решенията ѝ да се основават на икономическите данни и да бъдат независими от политически натиск.

Междувременно Лиса Кук е в центъра на съдебен спор, след като Тръмп предприе действия за отстраняването ѝ заради твърдения относно информацията, предоставена в заявленията ѝ за жилищни кредити. Върховният съд на САЩ спря първоначалния опит за отстраняването ѝ, но администрацията възобнови действията, като изслушването по случая е насрочено за началото на ноември.

Решението на Фед беше взето и броени дни преди междинните избори в САЩ на 3 ноември, когато ще бъде оспорван контролът върху Конгреса. Независимостта на централната банка е ключов принцип в работата ѝ, макар че наближаващите избори засилват общественото внимание към решенията за лихвените проценти.

Основният въпрос пред Федералния резерв остава колко дълго може да изчака, преди да предприеме ново затягане на паричната политика. От една страна, по-високите лихви могат да ограничат търсенето и да помогнат за овладяване на инфлацията. От друга, те оскъпяват кредитите за домакинствата и бизнеса. Следващите икономически данни ще бъдат решаващи за това дали централната банка ще пристъпи към ново увеличение още през декември.

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