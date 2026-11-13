САЩ вече са замразили съвместно с частния сектор активи за над 2,7 млрд. долара от рекордната кражба, за която Вашингтон обвинява севернокорейски хакери

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Федералното бюро за разследване (ФБР) е иззело или блокирало криптовалута на стойност над 1,2 млрд. долара, за която се твърди, че е била открадната от платформата Binance миналия месец. Това съобщи американското Министерство на правосъдието, цитирано от Асошиейтед прес.

Става дума за част от средствата, откраднати при кибератаката срещу криптоборсата на стойност около 6,3 млрд. долара, определяна като най-големия обир в историята на криптовалутите. ФБР обвини за нападението севернокорейската хакерска група "ТрейдърТрейдър".

С последната операция общият размер на замразените откраднати активи надхвърля 2,7 млрд. долара. Възстановяването им е резултат от съвместни действия на американските власти и частни компании. Министерството на правосъдието съобщи, че вече има съдебно разрешение за изземване или блокиране на над 1,2 млрд. долара от тези средства.

При подобни случаи американските власти обикновено внасят в съда иск за конфискация на активите. След това съдията преценява кой има законно основание да претендира за възстановените средства.

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Вчера ФБР обвини Северна Корея и за друга схема за измами, чрез която според американските власти през последните 18 месеца са били откраднати криптовалути за около 400 млн. долара.

Вашингтон многократно е заявявал, че Пхенян използва киберпрестъпления за набиране на средства за режима, включително за финансиране на незаконната си оръжейна програма.

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