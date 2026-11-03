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Държавите от еврозоната трябва да представят кандидатурите си за следващ президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) до петък, 6 ноември. Това съобщи говорител на Еврогрупата, цитиран от Ройтерс.

Финансовите министри на страните, използващи единната валута, ще разгледат номинациите на среща на 9 ноември. Еврогрупата ще обсъди кандидатите и ще постигне съгласие за предложение, което след това ще бъде внесено в Съвета на ЕС.

Съветът на ЕС ще отправи официална препоръка до Европейския съвет. Преди окончателното решение Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ трябва да бъдат консултирани и да изразят становищата си. Европейският парламент няма право на вето върху избора.

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Окончателното назначение се извършва от Европейския съвет в състав на държавите от еврозоната с квалифицирано мнозинство. При сегашните 21 страни това означава подкрепа от най-малко 16 държави, които представляват поне 65% от населението на еврозоната.

Кандидатите трябва да имат признат авторитет и професионален опит в областта на паричната политика или банковото дело. Новият президент ще бъде назначен за 8 години, като мандатът не може да бъде подновяван.

Процедурата беше задействана, след като миналата седмица настоящият президент на ЕЦБ Кристин Лагард обяви, че ще се оттегли от поста на 7 февруари 2027 г. - почти 9 месеца преди края на 8-годишния ѝ мандат.

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