Еврото се понижи до 17-месечно дъно
Политическата нестабилност във Франция и опасенията за публичните финанси в еврозоната засилиха разпродажбите на единната валута
Еврото се понижи до най-ниското си равнище спрямо долара от май 2025 г., тъй като инвеститорите са все по-притеснени от политическата нестабилност и състоянието на публичните финанси в еврозоната, съобщи "Блумбърг".
В азиатската търговия еврото поевтиня с 0,8% до 1,1161 долара. Сред продавачите са били хедж фондове, а спадът на курса е предизвикал и допълнителни продажби, свързани с опции, пише агенцията, цитирана от БТА.
Натискът върху единната валута се засили след съобщения, че испанското правителство се подготвя за предсрочни избори. В същото време инвеститорите следят внимателно ситуацията във Франция, където политическото напрежение се отразява и на пазара на държавни облигации.
В петък разликата между доходността по френските и германските държавни облигации със сходен матуритет достигна най-високото си ниво от 2011 г. Според анализатори пазарите на облигации и валути все по-ясно показват притесненията на инвеститорите за политическата нестабилност във Франция и влошаването на публичните финанси преди изборите през 2027 г.
Допълнителен натиск върху еврото оказват очакванията за нови повишения на лихвите в САЩ. Те подкрепиха долара, чийто индекс Bloomberg Dollar Spot Index достигна най-високото си равнище от края на юни.
Еврото поевтиня с около 0,5% спрямо швейцарския франк, отбелязвайки трета поредна сесия на спад. Спрямо британската лира единната валута загуби 0,26% до 0,850 лири за евро.
Стратези на JPMorgan предупредиха, че еврото все още не е отчело напълно напрежението на френския облигационен пазар и остава уязвимо към нови разпродажби, особено спрямо швейцарския франк и японската йена.
Инвеститорите следят и по-широките рискове за публичните финанси в еврозоната. Рязкото увеличение на цената на застраховката срещу неплащане по френския държавен дълг през миналата седмица допълнително насочи вниманието към финансовото състояние на Франция и на други силно задлъжнели икономики в региона.