Американската валута поскъпва заради очакванията за ново увеличение на лихвите от Федералния резерв през декември

2082 Снимка: iStock by Getty images

Еврото достигна най-ниската си стойност спрямо долара от 19 месеца насам, като в сутрешната търговия във Франкфурт на Майн се разменяше за 1,0983 долара, съобщи Ройтерс. Натискът върху единната валута идва на фона на засилването на американския долар заради очакванията, че Управлението за федерален резерв (УФР) отново ще повиши основната лихва през декември.

При друга пазарна котировка еврото се търгуваше за 1,101 долара, което представлява спад от 0,13%. Спрямо британската лира единната валута поскъпна с 0,06% до 0,835 лири, а спрямо швейцарския франк поевтиня с 0,09% до 0,924 франка.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от 6 основни валути, се покачи до 103,69 пункта - най-високото му равнище от 2 април 2025 г. В по-късната азиатска търговия индексът отстъпи до 103,49 пункта, или с 0,1% под нивото от предходната сесия.

Основна подкрепа за долара даде по-силното от очакваното ускоряване на инфлацията в САЩ. Така американската валута отбеляза ръст в 5 поредни търговски сесии. Пазарите вече смятат за почти сигурно, че УФР ще повиши лихвите през декември.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В същото време вероятността увеличението да бъде с 0,5 процентни пункта е намаляла до около 5% спрямо близо 12% ден по-рано, показват данни на CME Group. Очакваните по-късно през деня данни за продажбите на дребно в САЩ могат да дадат допълнителни сигнали за следващите решения на централната банка.

Доларът достигна и 18-месечен връх спрямо швейцарския франк от 0,8413 франка, след което леко отстъпи. Спрямо японската йена американската валута поевтиня с 0,1% до 159,23 йени. Пазарните участници следят внимателно границата от 160 йени за долар, тъй като при достигането ѝ японските власти може отново да се намесят, за да подкрепят националната валута.

Британската лира също отслабна, като първоначално падна до 1,3169 долара, преди да възстанови част от загубите си.

Междувременно разпродажбите на технологични акции засилиха натиска върху валутите, чието движение е силно зависимо от апетита на инвеститорите към риск. Новозеландският долар спадна до 0,54845 щатски долара - най-ниското му равнище от март 2020 г. Австралийският долар достигна 10-месечно дъно от 0,6725 щатски долара.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.