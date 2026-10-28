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Европейските компании усещат все по-силно последиците от поскъпването на заемите, след като правителствата в региона плащат по-високи лихви за финансиране на дълговете си. Кредитите за бизнеса също стават по-скъпи, което може да остави на някои предприятия по-малко средства за инвестиции, развитие и изплащане на дивиденти. За това предупреждават анализатори на американската инвестиционна банка "Голдман Сакс", цитирани от CNBC.

Натискът идва от 2 посоки. От една страна, европейските държави трябва да предлагат по-висока доходност, за да привличат инвеститори към облигациите си. От друга, големите американски технологични компании увеличават заемите си, за да финансират развитието на изкуствения интелект, засилвайки конкуренцията за наличния капитал.

"Голдман Сакс" прогнозира, че емитирането на облигации от големите американски технологични компании ще нарасне от 250 млрд. долара през 2026 г. до 420 млрд. долара през 2027 г. В същото време глобалното финансиране на проекти за изкуствен интелект може да се удвои и да достигне 300 млрд. долара.

Натискът върху разходите за финансиране вече се усеща на европейските пазари. На 21 октомври доходността по 10-годишните френски държавни облигации надхвърли 5% за първи път от 2002 г. Това засили опасенията, че финансовите затруднения на Франция могат да се отразят и на други европейски държави.

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Когато правителствата плащат по-високи лихви, това влияе и върху условията, при които компаниите набират средства. За да получат финансиране, предприятията също трябва да предлагат по-висока доходност на инвеститорите. От началото на септември разходите по заемите на европейските компании със стабилно финансово състояние са нараснали до 4,4%, докато при по-рисковите дружества са достигнали 7%.

По-високите лихви вече оказват влияние върху печалбите. При компаниите от борсовия индекс "Стокс Юръп 600", който проследява представянето на 600 големи европейски дружества, разходите за лихви са се увеличили от 1,25% на 1,85% от продажбите спрямо 2022 г. Според оценката на "Голдман Сакс" поскъпването на финансирането е намалило печалбите на компаниите с над 5%.

Не всички предприятия са засегнати еднакво. Най-голям риск има за дружествата, които генерират малко парични средства от основната си дейност, имат значителни задължения за рефинансиране през следващите години или са теглили кредити с променливи лихви.

Уязвими са и компаниите, които не могат да повишат достатъчно цените на стоките и услугите си, за да компенсират нарастващите разходи. "Повишаването на доходността увеличава разходите им за финансиране, а допълнителните лихви, изисквани от инвеститорите, влошават положението на компаниите, които трябва да рефинансират дълговете си в близко бъдеще", предупреждават анализаторите на "Голдман Сакс".

Проблемът е особено съществен за предприятията, които са взели заеми преди няколко години, когато лихвите са били по-ниски. Когато тези задължения падежират, компаниите може да се наложи да ги заменят с нови кредити при значително по-неблагоприятни условия. Около една четвърт от дълговете на дружествата в индекса "Стокс Юръп 600" трябва да бъдат рефинансирани през следващите 2 години. Друга една четвърт са заеми с променливи лихви, които могат да се повишат при промяна на пазарните условия. Така близо половината от задълженията на тези компании са изложени на сравнително бързо отражение от поскъпването на финансирането.

По-високите лихвени разходи могат да принудят компаниите да преразгледат плановете си. Вместо да влагат средства в нови заводи, оборудване, разширяване на дейността или нови проекти, някои предприятия може да предпочетат да намалят задлъжнялостта си, за да ограничат финансовия риск. Възможно е също да бъдат съкратени плащанията към акционерите под формата на дивиденти или обратни изкупувания на акции.

Според прогнозата на "Голдман Сакс" печалбите на европейските компании ще нараснат с по-малко от 10% през 2027 г., след увеличение от около 20% през 2026 г. В САЩ също се очаква забавяне, като растежът на корпоративните печалби може да се понижи от над 30% до под 15%.

Въпреки нарастващите рискове анализаторите на "Голдман Сакс" не очакват непременно ситуацията да доведе до голяма финансова криза. По-ниските цени на суровините, забавянето на инфлацията и евентуалното понижаване на лихвите биха могли да облекчат натиска върху бизнеса. Възможно е и икономиката да се представи по-добре през 2027 г.

Въпреки това високите разходи за заеми ще продължат да създават проблеми за компаниите със значителни дългове или ограничени финансови ресурси.

За инвеститорите по-високата доходност по облигациите създава и алтернативи на вложенията в акции. Държавните и корпоративните облигации представляват дългови инструменти, чрез които инвеститорите предоставят средства срещу лихвени плащания.

Според специалист по инвестиционни стратегии от "Ар Би Си БлуБей Асет Мениджмънт", част от групата на канадската банка Ар Би Си, по-високата доходност прави държавните облигации, корпоративните книжа с добър кредитен рейтинг и някои по-рискови облигации по-привлекателни спрямо акциите, когато се вземат предвид потенциалните печалби и рисковете.

Това означава, че инвеститорите трябва внимателно да сравняват очакваната възвръщаемост от акциите с доходността, която облигациите предлагат в момента. При определени пазарни условия облигациите могат да се окажат по-изгодна алтернатива.

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