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Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя заем в размер до 55 млн. евро на "Асарел-Медет"АД в подкрепа на модернизацията и декарбонизацията на минните дейности на дружеството. Договорът беше подписан в Лондон от Джаки Пауъл, управляващ директор на ЕБВР за корпоративния сектор, и Димитър Цоцорков - председател на Надзорния съвет на компанията.

До партньорството се стигна след задълбочено и обстойно проучване на "Асарел-Медет"АД, стартирало в края на 2025 г., включително след правен, технически, екологичен и социален дю дилиджънс с покриване на много високи критерии за съответствие. В официалното съобщение на ЕБВР се посочва, че "Асарел-Медет"АД е ключов европейски производител на меден концентрат. "Компанията последователно модернизира дейността си и има устойчиви резултати в областта на устойчивото развитие, подкрепени от постоянни инвестиции в интегрирането на възобновяема енергия, ресурсната ефективност и усъвършенстването на системите за управление на екологичните и социалните аспекти", заявяват от ЕБВР.

Снимка: Асарел

Заемът ще подкрепи капиталови разходи от корпоративната програма за дългосрочно устойчиво развитие. Те са по проекти за модернизация и развитие на производството, геоложки проучвания в рудник "Асарел" и инвестиции в собствени мощности за производство на енергия от възобновяеми източници. Очаква се инвестициите да подобрят производствената ефективност, като същевременно намалят емисиите, свързани с потреблението на електроенергия.

Официалното съобщение за сключения договор подчертава, че подкрепата за по-ефективното и нисковъглеродно производство на мед допринася за постигането на националните и европейските цели. Медта е критична суровина за електрификацията, инфраструктурата за възобновяема енергия и електрическата мобилност, а около 68% от проекта се квалифицира като зелено финансиране, посочват още от ЕБВР.

"Този проект показва как целенасоченото финансиране може да подкрепи устойчивото развитие на доставките на критични суровини в Европа. Чрез съчетаването на подобрения в оперативната дейност с интегрирането на възобновяема енергия "Асарел-Медет" повишава едновременно своята конкурентоспособност и съответствието си с целите на зеления преход", заяви Джаки Пауъл.

От своя страна Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет", при подписването на договора каза: "Удовлетворени сме да задълбочим своето сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие по всеобхватен план за действие в областта на околната среда, здравето и безопасността и социалните въпроси, съобразен с най-високите международни стандарти. Като основен доставчик на мед за европейската индустрия и енергийния преход, поддържането на високи екологични, социални и управленски (ESG) показатели е от съществена важност за нашата конкурентоспособност. Оценяваме конструктивната подкрепа на българското правителство и ЕБВР, като продължаваме да модернизираме "Асарел-Медет" по отговорен и устойчив начин".

Съобщение на Европейската банка за възстановяване и развитие:

EBRD supports greener copper mining in Bulgaria

Съдържание на: Асарел
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