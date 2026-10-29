Основната лихва по депозитите остава 2,5% след увеличението през септември, инфлацията може да остане значително над целта, предупреди Лагард

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Европейската централна банка (ЕЦБ) реши на днешното си заседание да запази лихвените проценти без промяна, оправдавайки пазарните очаквания въпреки ускоряването на инфлацията в еврозоната до най-високото ѝ равнище от 3 години, предаде CNBC.

Основната лихва на централната банка - по депозитното облекчение - остава на ниво от 2,5% след увеличението с 0,25 процентни пункта през септември.

В изявление Управителният съвет на ЕЦБ посочи, че нарастващите цени на енергията създават рискове инфлацията да се окаже по-висока от очакваното, но същевременно увеличават опасността от забавяне на икономическия растеж. Засега обаче основната инфлация и динамиката на заплатите остават като цяло стабилни, отбелязва институцията.

От ЕЦБ допълват, че условията за финансиране са се затегнали след предишното заседание. Очаква се това да окаже натиск както върху инфлацията, така и върху икономическия растеж.

Общата инфлация в еврозоната достигна 3,8% през септември - най-високото равнище от септември 2023 г. Инфлацията при енергийните продукти се ускори до 18,8% на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток.

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По-рано Управителният съвет на банката съобщи, че председателят Кристин Лагард ще се оттегли предсрочно от поста си през февруари догодина. Лагард потвърди новината с пост в социалната мрежа X.

Поскъпването на енергията надхвърля първоначалните очаквания и ще засили инфлационния натиск в средносрочен план. По думите ѝ общата инфлация може да остане "значително над целта" на банката през следващите тримесечия, предупреди Лагард в коментар след заседанието на ЕЦБ. Лагард подчерта, че натискът върху заплатите остава умерен, което създава условия за стабилизиране на инфлацията в средносрочен план.

Въпреки поскъпването на енергията еврозоната е отчела икономически растеж през третото тримесечие. Лагард обаче отбеляза, че по-високите енергийни цени са отслабили потребителското доверие, а увеличените разходи за финансиране са оказали натиск върху икономическата активност. Очаква се инвестициите в изкуствен интелект, както и държавните разходи за инфраструктура и отбрана, да подкрепят растежа, посочи ръководителят на ЕЦБ.

Засега централната банка не отчита "съществен риск от вторични инфлационни ефекти" - при които първоначалното поскъпване на енергията се пренася към други стоки и услуги, например чрез по-високи производствени разходи и искания за увеличение на заплатите. "Рискът от вторични ефекти е нещо, на което обърнахме специално внимание", заяви Лагард. Тя поясни, че с ускоряването на инфлацията се засилват и непреките и вторичните ефекти, които биха могли да наложат конкретна реакция от страна на паричната политика.

По думите ѝ обаче ЕЦБ не вижда такива рискове извън вече заложените в прогнозите на банката от септември. Въпреки това институцията ще продължи да следи внимателно развитието на ситуацията. Лагард уточни, че решението за запазване на лихвените проценти е било взето единодушно, макар че някои членове на Управителния съвет са поставили въпроса дали не е необходимо повишение.

Тя коментира и значителното покачване на доходността по дългосрочните облигации на международните пазари. Според нея то отразява общото увеличение на разходите за заемане на средства в дългосрочен план и се дължи на няколко фактора, сред които очакванията за инфлацията и лихвените проценти, както и нарастващото емитиране на дългови инструменти от някои от най-големите технологични компании в света. "Държавите с високи нива на задлъжнялост трябва да са наясно, че лихвените проценти ще бъдат по-високи", предупреди председателят на ЕЦБ.

Лагард определи нарастващите енергийни цени като "съществен фактор" и заяви, че банката ще следи внимателно развитието им през следващите седмици. Тя потвърди, че ЕЦБ ще продължи да прилага премерен подход и ще оценява както промените в геополитическата обстановка, така и динамиката на енергийните цени, преди да вземе решения за следващите си стъпки в паричната политика.

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