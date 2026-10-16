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Италианската банкова група "Уникредит" получи одобрение от Европейската централна банка (ЕЦБ) да увеличи дела си в германската "Комерцбанк" над 30% и да придобие контрол над нея, съобщи компанията, цитирана от ДПА.

Разрешението позволява на италианската банка да увеличава участието си без предварително определен горен праг и представлява важна стъпка към приключването на предложената размяна на акции. Очаква се останалите регулаторни процедури и условия да бъдат изпълнени до края на годината. Тогава "Уникредит" би могла да разполага с около 50% от правата на глас в германската банка и да поеме контрола над нея, пише БТА.

"Решението представлява важен етап в придобиването на "Комерцбанк" от "Уникредит" и подчертава положителната оценка на сделката от страна на ЕЦБ, както и доверието в солидните фундаментални показатели и силната позиция на "Уникредит" в рамките на европейския банков сектор", посочва италианската група в съобщението си.

През май "Уникредит" отправи оферта за всички акции на "Комерцбанк", която е част от германския борсов индекс DAX. Чрез предложението и финансови инструменти италианската банка си осигури достъп до малко под половината от капитала на германския кредитор. За приключването на размяната на акции обаче беше необходимо одобрението на ЕЦБ.

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Решението на европейския банков надзор отваря път и към допълнителни покупки на акции на пазара. "Уникредит" може да отправи нова оферта, но подобен ход би увеличил разходите ѝ заради обичайната премия, която купувачите плащат при придобиване на компания.

ЕЦБ, която надзирава най-големите банки в еврозоната, нееднократно е подкрепяла трансграничните банкови сливания с аргумента, че те могат да укрепят единния европейски финансов пазар.

"Уникредит" се стреми да придобие "Комерцбанк" от около 2 години и продължава да увеличава участието си въпреки съпротивата в Германия. Италианската група вече има присъствие на германския пазар чрез "Хипоферайнсбанк" и вижда възможност за икономии за милиарди евро при евентуално обединение. Сред потенциалните мерки са съкращаването на хиляди работни места. Двете банки водят преговори за възможно сливане.

Германското правителство, което притежава малко над 13% от "Комерцбанк", се опитва да ограничи съкращенията по икономически причини. Банката има около 40 000 служители на пълно работно време в световен мащаб.

Берлин настоява "Комерцбанк" да остане самостоятелно публично акционерно дружество със седалище във Франкфурт и да запази ключовата си роля във финансирането на малките и средните предприятия в Германия.

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