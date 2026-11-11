Пилотните плащания трябва да започнат през втората половина на 2027 г., а първото емитиране на новата валута се очаква през 2029 г.

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Предсрочното напускане на Кристин Лагард от поста президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) няма да забави проекта за въвеждане на дигитално евро. Това заяви в Лисабон Алесандро Джованини, съветник на ръководителя на програмата за дигиталното евро, по време на Web Summit - една от най-големите технологични конференции в Европа, предаде Euronews.

Той посочи, че подготовката за пилотната фаза, планирана за следващата година, продължава, а европейските законодатели са поели ангажимент да постигнат съгласие по необходимото законодателство до края на 2026 г. "Не се притеснявам, че каквато и да е промяна или друго обстоятелство ще повлияе на проекта, защото това е стратегически проект", заяви Джованини Той подчерта, че дигиталното евро е "европейски проект", а не инициатива единствено на ЕЦБ.

Миналия месец Лагард обяви, че ще се оттегли на 7 февруари 2027 г. - почти 9 месеца преди изтичането на мандата ѝ. През януари Изабел Шнабел от Германия също напуска 6-членния Изпълнителен съвет на ЕЦБ, а мандатът на главния икономист Филип Лейн изтича през май. Сред основните кандидати за наследник на Лагард са испанецът Пабло Ернандес де Кос и нидерландецът Клаас Кнот.

През март лидерите на ЕС призоваха преговорите по законодателството за дигиталното евро да приключат до края на тази година, преди началото на пилотната програма през 2027 г. "Това е ангажиментът, който имаме от съзаконодателите", обясни Джованини, визирайки Европейския парламент и правителствата на страните членки.

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От юли двете страни водят т.нар. тристранни преговори с Европейската комисия - последния етап от процедурата по приемане на законодателство в ЕС. Последният кръг от разговорите се е състоял миналия четвъртък, а Ирландия, която координира преговорите от името на държавите членки, се стреми към споразумение на 18 ноември.

Сред нерешените въпроси е начинът, по който ще се изчисляват таксите за търговците, приемащи плащания с дигитално евро. Това е важна част от бизнес модела на новата валута. ЕЦБ се стреми да бъде готова за първото ѝ емитиране през 2029 г., като техническата подготовка напредва независимо от продължаващите дискусии в Брюксел.

През юли централната банка избра 36 банки и компании за разплащания, сред които Дойче банк, УниКредит и Страйп, за участие в 12-месечен пилотен проект, който трябва да започне през втората половина на 2027 г. Миналия месец бяха определени и доставчиците на мрежови услуги, които ще свържат участниците с платформата на ЕЦБ. Сред тях са платежната компания Некси и телекомуникационната група Телефоника.

Първите тестови транзакции ще се осъществят "след по-малко от 1 година", каза Джованини. Той уточни, че компаниите, които изграждат системата, са европейски и са под контрола на други европейски компании.

Банките няма да плащат за общата инфраструктура. По думите на Джованини тя ще бъде финансирана от ЕЦБ и ще бъде предоставяна безплатно на всички участници. Централната банка оценява разходите за разработване на системата до първото емитиране на около 1,3 млрд. евро. Поддръжката ѝ ще струва приблизително 320 млн. евро годишно от 2029 г. нататък. Тези разходи ще бъдат поети от централните банки в еврозоната, както е и при банкнотите.

Европа изостава от Китай, който тества дигиталния юан още от 2019 г. САЩ поеха в противоположна посока със закона GENIUS, приет миналата година, който остави по-голяма роля на частните стейбълкойни - криптотокени, чиято стойност е обвързана с валута като щатския долар. "Най-подходящият момент да засадиш дърво е бил вчера", призна Джованини. Той добави, че "Европа има собствен ритъм и трябва да приемем и темпото, което налага законодателният процес". Според него най-важното е "да не губим време". Периодът до 2029 г. отразява мащаба на задачата, отбеляза той. Необходимо е да бъдат координирани над 4000 доставчици на платежни услуги и милиони търговци.

Една от основните цели на дигиталното евро е да намали зависимостта на Европа от международни картови оператори като Виза и Мастъркард. Миналата седмица членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне заяви, че в 13 държави от еврозоната плащанията с карти в търговските обекти се обработват изцяло от компании извън Европа.

За разлика от Китай, където от януари банките могат да изплащат лихва по дигиталните портфейли в юани, дигиталното евро няма да носи доходност. "Както не получавате доходност от банкнотите си, така няма да получавате доходност и от дигиталното евро", обясни Джованини. Банките и финтех компаниите обаче ще могат да предлагат собствени бонуси и стимули на клиентите си.

Критиците на дигиталните валути на централните банки предупреждават, че те могат да дадат възможност на държавата да следи или дори да контролира разходите на гражданите. Джованини отхвърли тези опасения.

По време на дискусията той показа банкнота от 20 евро и обясни, че плащанията с дигитално евро без интернет връзка ще функционират по начин, сходен с плащането в брой. При тях сумата ще може да бъде прехвърлена чрез доближаване на телефони. "Доближавам телефона си до вашия и никой няма да знае, че съм ви дал 20 евро", обясни той.

Системата ще проверява единствено дали дигиталният токен е автентичен, без да оставя "дигитална следа, че той е дошъл от мен и е отишъл при вас или че произхожда от моята банка". Този вид плащания обаче ще бъдат подчинени на определени лимити, които законодателите обсъждат. Целта е да се ограничат рисковете от пране на пари и финансиране на тероризма.

При онлайн плащанията банките ще знаят кой на кого превежда средства, както е и при сегашните разплащания. ЕЦБ обаче ще има достъп само до псевдонимизирани данни, които не разкриват пряко самоличността на участниците.

"ЕЦБ, която се намира между участниците в плащането, никога няма да вижда нищо", увери Джованини. Той направи сравнение със сегашните картови схеми, които посредничат при обработването на плащанията.

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