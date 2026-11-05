Брюксел отчита отклонение от препоръчаните ограничения на разходите и предупреждава за възможно засилване на процедурата при прекомерен дефицит

8747 Снимка: БТА

Европейската комисия е отправила забележки към бюджетния план на България за 2027 г. заради отклонения от препоръчания темп на нарастване на държавните разходи. Това става ясно от официалната кореспонденция между Брюксел и Министерството на финансите, публикувана на сайта на ЕК.

България е в процедура при прекомерен дефицит, която изисква страната да предприеме мерки за ограничаване на бюджетния недостиг и да го сведе под 3% от брутния вътрешен продукт до 2029 г.

На 26 октомври, след като получава българския проект на бюджетен план на 15 октомври, Европейската комисия изпраща писмо до заместник-министъра на финансите Методи Методиев. В него генералният директор на дирекция "Икономически и финансови въпроси" Мартен Вервей иска разяснения доколко предвидените бюджетни мерки съответстват на препоръките на Съвета на ЕС за преодоляване на прекомерния дефицит.

Според изчисленията на ЕК, направени въз основа на представения бюджетен план, нетните разходи на България се увеличават с 10,1% през 2026 г. и с 1,3% през 2027 г. Препоръчаните от Съвета на ЕС максимални темпове на растеж са съответно 4,2% и 3,4%.

Това означава отклонение от препоръчания разходен таван с 2% от БВП през 2026 г., докато за 2027 г. е предвидено отклонение от минус 0,7% от БВП. Натрупаното отклонение спрямо базовата 2025 г. достига 1,1% от БВП. След отчитане на допустимата гъвкавост за разходите за отбрана то се свива до 0,6% от БВП.

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От Брюксел предупреждават, че на по-късен етап може да се наложи цялостна оценка на предприетите от България мерки. Ако тя установи, че не са предприети ефективни действия, това би наложило засилване на процедурата при прекомерен дефицит.

Затова Европейската комисия настоява българските власти да обяснят как възнамеряват да осигурят съответствие на бюджетните си планове с препоръките на Съвета на ЕС и да предоставят допълнителна информация за причините за нарастването на нетните разходи през 2027 г.

В отговор, изпратен на 2 ноември, българското Министерство на финансите обяснява, че 2026 г. е започнала без приет държавен бюджет, което е ограничило възможностите за овладяване на разходите. Посочват се и натрупани през предходните години структурни дисбаланси.

Според изложената от финансовото ведомство позиция тези обстоятелства са ограничили възможностите за предприемане на допълнителни мерки, които да доведат до по-значително намаляване на дефицита през настоящата година.

Като допълнителна стъпка догодина 10% от средствата, предвидени за различните ведомства и структури, ще бъдат задържани и ще бъдат отпуснати след ноември, но само ако това не отвори допълнително дефицита.

Засега не е ясно дали ЕК ще приеме този аргумент. Окончателното решение по плана на България се очаква на 24 ноември.

Меджувременно бюджетната процедура за следващата година е в ход. Утре финансовият министър Гълъб Донев ще представи план-сметката за 2027. За първи път това ще се случи не в Министерството на финансите, а в Университета за национално и световно стопанство. Ще присъства и премиерът Румен Радев, който ще представи визията и политиките на кабинета, а министрите ще обявят и акцентите в своя ресор. Необичайната локация предизвика дебат и критики.

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