Италианската група очаква да поеме контрола над германската банка в началото на 2027 г. Сделката среща съпротивата на Берлин заради опасения от съкращения на работни места

1279 Снимка: AP/БТА

Европейската комисия одобри плановете на италианската банкова група "УниКредит" да придобие германската "Комерцбанк". Според оценката на Брюксел сделката няма да навреди на конкуренцията в банковия сектор на Европейския съюз, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

"Европа се нуждае от по-силни банки, които могат да се конкурират, да се разрастват и да подкрепят нашия бизнес и семействата", заяви еврокомисарят по конкуренцията Тереза Рибера. По думите ѝ трансграничните сливания могат да помогнат на банките да работят по-ефективно и да бъдат по-устойчиви при икономически сътресения.

Италианската група очаква да поеме контрола над германската банка в началото на 2027 г. Одобрението на ЕК е поредната регулаторна стъпка след разрешението, дадено от Европейската централна банка през октомври. И двете финансови институции работят както в банкирането на дребно, така и в корпоративното банкиране.

"УниКредит" се стреми към придобиването на "Комерцбанк" от около 2 години и постепенно увеличава дела си в германската институция въпреки съпротивата на властите в Берлин.

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Италианската група вече има присъствие на германския пазар чрез "Хипоферайнсбанк" (HVB) и вижда възможност за икономии от милиарди евро при обединяването на дейностите. Сред потенциалните мерки са съкращения на хиляди работни места.

Това предизвиква сериозни опасения в Германия. Федералното правителство притежава малко над 13% от "Комерцбанк" и се стреми да ограничи съкращенията по икономически причини. Банката има около 40 000 служители на пълно работно време в световен мащаб.

Берлин настоява институцията да запази статута си на публично акционерно дружество със седалище във Франкфурт, както и силната си роля във финансирането на малките и средните предприятия.

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