ЕК одобри придобиването на "Комерцбанк" от "УниКредит"
Италианската група очаква да поеме контрола над германската банка в началото на 2027 г. Сделката среща съпротивата на Берлин заради опасения от съкращения на работни места
Европейската комисия одобри плановете на италианската банкова група "УниКредит" да придобие германската "Комерцбанк". Според оценката на Брюксел сделката няма да навреди на конкуренцията в банковия сектор на Европейския съюз, съобщава ДПА, цитирана от БТА.
"Европа се нуждае от по-силни банки, които могат да се конкурират, да се разрастват и да подкрепят нашия бизнес и семействата", заяви еврокомисарят по конкуренцията Тереза Рибера. По думите ѝ трансграничните сливания могат да помогнат на банките да работят по-ефективно и да бъдат по-устойчиви при икономически сътресения.
Италианската група очаква да поеме контрола над германската банка в началото на 2027 г. Одобрението на ЕК е поредната регулаторна стъпка след разрешението, дадено от Европейската централна банка през октомври. И двете финансови институции работят както в банкирането на дребно, така и в корпоративното банкиране.
"УниКредит" се стреми към придобиването на "Комерцбанк" от около 2 години и постепенно увеличава дела си в германската институция въпреки съпротивата на властите в Берлин.
Италианската група вече има присъствие на германския пазар чрез "Хипоферайнсбанк" (HVB) и вижда възможност за икономии от милиарди евро при обединяването на дейностите. Сред потенциалните мерки са съкращения на хиляди работни места.
Това предизвиква сериозни опасения в Германия. Федералното правителство притежава малко над 13% от "Комерцбанк" и се стреми да ограничи съкращенията по икономически причини. Банката има около 40 000 служители на пълно работно време в световен мащаб.
Берлин настоява институцията да запази статута си на публично акционерно дружество със седалище във Франкфурт, както и силната си роля във финансирането на малките и средните предприятия.