Енергетиката и транспортът ще бъдат сред основните приоритети на Дамян Поповски, който ще работи за подготовката на инвестиционни проекти и привличането на финансиране

93 Снимка: БТА/Европейска инвестиционна банка

Българинът Дамян Поповски е новият ръководител на представителството на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в София. Той ще отговаря за засилването на присъствието на финансовата институция в страната, подкрепата за икономическото и социалното сближаване, развитието на стратегическата инфраструктура и повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, съобщиха от банката.

Поповски е поел поста през септември, като наследява Теодор Радонов, който ръководеше представителството от 2021 г. Новият директор посочва енергетиката и транспорта като основни направления, в които ще съсредоточи усилията си за подготовка на проекти и привличане на инвестиции. "В България виждаме значителни възможности за инвестиции, а Групата на ЕИБ разполага както с капацитет за финансиране, така и с необходимата експертиза, за да спомогне те да се превърнат в реални проекти", коментира Поповски.

По думите му целта е представителството в София да бъде активен партньор на институциите и бизнеса, като съдейства инвестиционните идеи да преминават от етапа на планиране към реално изпълнение.

В енергетиката банката е готова да разглежда проекти в различни направления, включително хидроенергетика и ядрена енергия, при условие че отговарят на нейните критерии и политики. В транспортния сектор акцентът ще бъде върху модернизацията на инфраструктурата и подобряването на трансграничната свързаност.

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Заместник-председателят на ЕИБ Марек Мора посочи, че силното присъствие на място позволява на банката да поддържа по-тесни връзки с партньорите си, да разширява инвестиционните възможности и да познава по-добре потребностите на местния пазар.

Групата на ЕИБ, в която влиза и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), откри представителството си в София през 2017 г. Оттогава до 2025 г. двете институции са предоставили общо около 4,9 млрд. евро финансиране за България.

Освен преки инвестиции групата предлага консултантски услуги и техническа помощ за публични институции и организатори на проекти. Подкрепата включва идентифициране и подготовка на инвестиционни предложения, структуриране на финансирането, укрепване на административния капацитет и привличане на допълнителен капитал.

ЕИБ се фокусира основно върху големи инфраструктурни проекти, докато ЕИФ подпомага достъпа до финансиране на малките и средните предприятия.

Сред по-значимите скорошни инвестиции в България е заемът от 200 млн. евро, предоставен през 2025 г. на групата "Аурубис" за разширяване на капацитета за рафиниране на мед в производствената ѝ база в страната. През 2023 г. банката отпусна и близо 13 млн. евро за финансиране на изграждането на детска болница в Бургас.

Дамян Поповски е израснал в София и е завършил висшето си образование във Франция. Той е възпитаник на университета "Руан-Нормандия" и Висшето училище по мениджмънт в Тулуза (TSM), известно преди като IAE Toulouse.

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