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Предложението за облагане на свръхпечалбите на банките се доближава до временни мерки, въведени в Чехия, Литва и Италия, а еднократният характер на налога ограничава риска за капитализацията и кредитирането. Това посочва председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков в анализ за ефектите от допълнителното облагане на банковия сектор в Европейския съюз.

По думите му очакваните над 1 млрд. евро приходи само от този данък могат да помогнат за намаляване на бюджетния дефицит, без да се повишават данъците с широка база като ДДС, данъкът върху доходите на физическите лица или социалните осигуровки.

12 държави вече облагат допълнително банките

През последните години 12 държави от ЕС са въвели допълнително облагане на банковия сектор - Белгия, Нидерландия, Словения, Естония, Латвия, Литва, Чехия, Румъния, Словакия, Унгария, Испания и Италия.

Механизмите са различни. В някои страни се облага свръхпечалбата, в други - извънредният нетен лихвен доход, приходите, активите или пасивите на банките. Според Дянков обаче икономическата логика е сходна - когато банковият сектор получава необичайно висока доходност заради промени в макроикономическата и лихвената среда, част от нея временно може да бъде насочена към бюджета.

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Един от основните аргументи за подобна мярка е именно ръстът на банковите печалби след 2022 г. Повишаването на основните лихви в Европа доведе до бързо увеличаване на приходите от кредити и други лихвоносни активи. В същото време лихвите по депозитите се повишаваха по-бавно.

Това доведе до значителен ръст на нетния лихвен доход на банките. Според Дянков голяма част от увеличението не е резултат от нови инвестиции, технологични подобрения или поемане на допълнителен предприемачески риск, а от промяната в лихвената среда.

Как работят мерките в други държави

Дянков посочва Чехия като пример за временен режим. Там е въведено 60% облагане на определената по закон свръхпечалба за периода 2023-2025 г.

В Литва е въведена временна солидарна вноска върху извънредния нетен лихвен доход. Италия също приложи извънредна мярка, свързана с увеличението на нетния лихвен доход, докато Испания въведе облагане върху приходите от лихви и банкови такси.

Друг пример е Словения, където допълнителното облагане на банковия сектор беше въведено след тежките наводнения през 2023 г. Приходите бяха насочени към възстановяването на страната.

Според анализа това показва, че временни извънредни приходи могат да се използват за покриване на временни извънредни разходи. Така се ограничава необходимостта държавата да поема нов дълг или да увеличава други данъци.

Защо временният данък е по-малко рисков

Според Дянков важен аргумент е временният характер на подобно облагане. Когато срокът на действие е предварително определен, рискът мярката да се превърне в постоянна тежест за бизнеса е по-малък.

Чехия предварително е определила периода на действие на своя режим, Литва първоначално е въвела солидарната вноска като временна мярка, а Италия е избрала еднократен подход.

Банковата асоциация: Данък върху печалбата може да ограничи кредитирането
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Това според председателя на Фискалния съвет намалява несигурността за инвеститорите и ограничава опасността допълнителното облагане да се превърне в пречка пред инвестициите, капитализацията на банките и кредитирането.

За България това означава, че евентуалният данък върху свръхпечалбата не трябва да се разглежда като общо увеличение на корпоративния данък за банките, смята Дянков. По-прецизният вариант би бил временен налог върху извънредната печалба над предварително определена историческа норма на рентабилност и с ясно фиксиран краен срок.

 

Какво предлага България

През септември Министерството на финансите обяви намерение за облагане на свръхпечалбите за 2027 г. на банки, застрахователни и презастрахователни дружества, търговци с най-малко 5 обекта за продажба на храни, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити.

Асоциацията на банките в България обаче се обяви против предложеното свръхоблагане и настоя мярката да не бъде приемана. Според банковата асоциация тя може да ограничи способността на банките да финансират икономиката и не съответства на националното и европейското право.

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