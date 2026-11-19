Нетният приток е с 1,57 млрд. евро по-голям спрямо същия период на 2025 г., като най-много средства са дошли от Гърция, Люксембург и Швейцария

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Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в България достига 3,95 млрд. евро през първите 9 месеца на 2026 г. Това е увеличение с 1,57 млрд. евро спрямо същия период на миналата година, когато вложенията са били 2,38 млрд. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Така преките инвестиции се равняват на 3,1% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната при 2% година по-рано.

Само през септември нетният приток на чуждестранни инвестиции е 648,5 млн. евро. За сравнение, през същия месец на 2025 г. той е бил 472,8 млн. евро.

Най-големите положителни нетни потоци за периода януари - септември са от Гърция - 515,3 млн. евро, Люксембург - 487,1 млн. евро, и Швейцария - 464,9 млн. евро. В обратната посока най-големи отрицателни потоци са отчетени към САЩ - 104,1 млн. евро, и Казахстан - 12,3 млн. евро.

Основната част от инвестиционния поток идва от реинвестирана печалба - средства, които чуждестранните собственици оставят в българските си дружества, вместо да изтеглят. По тази линия са отчетени 3,72 млрд. евро при 3,32 млрд. евро за първите 9 месеца на 2025 г.

Положителен е и нетният поток по дяловия капитал - 96,5 млн. евро. Година по-рано той е бил отрицателен в размер на 10,5 млн. евро. Този показател обхваща вложенията в капитала и резервите на български дружества, както и сделките с недвижими имоти.

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Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в български имоти остава отрицателен - 11,1 млн. евро. За същия период на миналата година отрицателната стойност е била по-голяма - 21,2 млн. евро.

Положителен обрат има и при дълговите инструменти, които отчитат промяната в задълженията между българските дружества с чуждестранно участие и техните преки инвеститори. За януари - септември 2026 г. нетният поток по тази линия е положителен в размер на 130,9 млн. евро, докато година по-рано е бил отрицателен - 935,3 млн. евро.

В същото време българските инвестиции в чужбина също нарастват. Нетният им поток достига 406,8 млн. евро, или 0,3% от БВП, при 379,2 млн. евро за същия период на 2025 г. През септември българските вложения зад граница са 52,6 млн. евро при 44,2 млн. евро година по-рано.

От БНБ уточняват, че данните са предварителни и подлежат на ревизия. Месечният нетен поток включва всички инвестиционни трансакции през съответния отчетен период и се изчислява според първоначалната посока на инвестицията.

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