През ноември и декември покупките с карта neon могат да се разделят на 3 или 6 равни месечни вноски, а специални оферти и кешбек допълват празничните предложения.

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tbi bank отново подкрепя българските потребители по време на един от най-активните периоди за пазаруване през годината. През ноември и декември клиентите на банката могат да се възползват от специални оферти за пазаруването по време на Черния петък и Коледните празници.

През двата месеца всяка покупка, направена с карта neon, може да бъде разделена на три или шест равни месечни вноски без лихви и такси. Така, ако клиент хареса продукт, който иска да закупи във физически или онлайн магазин, но предпочита да не плаща цялата сума наведнъж, за минути може да изтегли приложението, да активира Шопинг лимит, да получи допълнителен бюджет за пазаруване и след това да раздели плащането на вноски. Например, ако покупката е на стойност 120 евро и клиент я раздели на 6 вноски, той ще изплаща по 20 евро през следващите шест месеца. Без такси, без лихви, без скрити условия - само с едно докосване в tbi bank app. Лесно е като детска игра.

Откриването на специални оферти е също толкова лесно. Шопинг мола в приложението на tbi bank събира атрактивни предложения от над 250 любими на българите онлайн магазини, а клиентите могат да печелят до 25% обратно по сметката си допълнителни парични награди с всяка своя покупка от избрани търговци. На разположение са и ексклузивни оферти за Черен петък с атрактивни отстъпки и възможност за плащане с Шопинг лимит или изплащане на вноски. Нещо повече, клиентът с най-много покупки в Шопинг мола през ноември, ще спечели смарт часовник Apple Watch Series 12.

Офертите на tbi bank за зимния шопинг сезон не спират дотук. Всички покупки, направени с карта neon през ноември, дават възможност за 100% кешбек. Kлиентите, които са похарчили над 100 евро с neon, автоматично участват в томбола, а късметлиите ще получат обратно 100% от изразходваната през месеца сума (до 1,500 евро). В томболата автоматично се включват и клиенти, които през ноември закупят стока на изплащане с tbi bank - те могат да получат обратно 100% от доставната цена (отново до 1,500 евро). Всяка покупка през Шопинг мола в приложението пък носи още един шанс за участие в томболата.

С тези специални оферти tbi bank предоставя на клиентите си още по-голяма гъвкавост при управлението на разходите през период, който традиционно оказва допълнителен натиск върху личния и семейния бюджет. Вместо да покриват по-големи покупки наведнъж, клиентите могат да разпределят разходите си напред във времето, като същевременно поддържат по-добър контрол върху месечните си финанси.

Освен възможности за пазаруване, tbi bank предоставя на клиентите си безплатни ежедневни банкови услуги - без такси за разплащателна сметка с карта neon, за неограничен брой незабавни преводи в евро, за плащане на битови сметки, като същевременно предлага едни от най-добрите лихвени проценти по депозити и спестовни сметки. Всеки може да изтегли, да се регистрира и да започне да използва супер приложението tbi bank app за по-малко от 5 минути, изцяло онлайн, без да се налага да посещава банков офис.