Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Какви ще бъдат двигателите на икономическия растеж през 2027 г.? Как политиките на Европейската централна банка ще се отразят на финансовите услуги у нас? И кои бизнес модели ще се променят най-силно под въздействието на изкуствения интелект?

Тези въпроси ще бъдат в центъра на петото специално издание на "Финанси: Уравнения и решения", което ще се проведе на 12 октомври 2026 г. от 11:30 ч. в зала "Мусала" на Hilton Sofia. Форумът на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria ще събере финансисти, икономисти, анализатори и представители на бизнеса за разговор за макроикономическите, регулаторните и технологичните промени, които определят решенията днес и перспективите за следващите години.

Програмата включва пет дискусионни панела. Специален гост-анализатор ще бъде Илия Шчупко, Senior Research Associate в Bloomberg Intelligence.

Първият панел ще разгледа бъдещето на пенсионното осигуряване - от мултифондовия модел и инвестиционната политика на фондовете до възможностите за по-индивидуално пенсионно планиране.

Вторият панел ще бъде посветен на паричните и бюджетните политики и отражението им върху банковия бизнес. Участниците ще обсъдят фискалната стабилност, политиките на ЕЦБ, политиките на Доналд Тръмп и американската администрация и отражението им върху Европейската икономика, финансирането на бизнеса и домакинствата, както и очакванията за лихвите, кредитите и депозитите през 2027 г.

Инвестиционният и платежният пазар ще бъде във фокуса на третия панел. Сред темите са Open Finance, сигурността на дигиталните плащания, AI във финансите, развитието на капиталовия и облигационния пазар и възможностите пред личните инвестиции.

Четвъртата дискусия ще разгледа ритейл сектора и инвестициите - новите формати и възможности за растеж, финансирането и ролята на технологиите и данните в клиентското преживяване. Финалният панел ще постави акцент върху застраховането, включително климатичните и киберрисковете, променящите се регулации, здравното застраховане и новите продукти за финансова защита.

Панелите за пенсионното осигуряване, банковия бизнес и застраховането ще бъдат модерирани от Петър Илиев, финансов журналист в Money.bg. Дискусиите за инвестиционния и платежния пазар и за ритейл сектора ще води Илина Бисерова, директор "Комуникации, маркетинг и международни отношения", Българската фонфова борса. Програмата предвижда още възможности за професионални срещи, коктейл и Q&A сесии след всеки панел, които ще се проведат при изключени камери и ще бъдат достъпни ексклузивно само за присъстващите на място.

"Финанси: уравнения и решения" е най-големият годишен финансов форум на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria. Всяка година той събира лидерите във финансовия и икономическия сектор у нас в задълбочен разговор за посоката, в която се развиват финансовият сектор и българската икономика.

Всеки, който иска да присъства на събитието и да се включи в ексклузивните Q&A сесии при изключени камери, може да се регистрира на Investor Media PRO. Пълната програма на форума вижте ТУК.

Dir.bg е медиен партньор на събитието.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката Днес
Нова гледна точка: Гардът на НСО блъска със засилка репортерката
33600
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4343
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10093
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1467
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2320
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5444
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2271
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3700
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1469
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
424