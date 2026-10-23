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Частни банкери и адвокати, работещи с китайски клиенти, съобщават за нарастващ интерес към откриването на банкови сметки в САЩ през месеците след решението на китайските власти през юли да наложат данъци със задна дата върху офшорно богатство. Целта на прехвърлянето е средствата да бъдат поставени на по-голямо разстояние от контрола на Пекин, съобщава CNBC.

"Това вече е сравнително разпространена практика", казва Кийт Тан, главен изпълнителен директор на базираната в Сингапур компания "Голдън Акация Кепитъл", която помага на китайски клиенти да управляват портфейлите си в чужбина. По думите му някои от клиентите му са започнали да планират прехвърлянето на активи към САЩ още през юли, а част от тях са открили сметки за по-малко от 2 месеца. "Пречките пред китайските клиенти да открият американски сметки и да прехвърлят активите си там не са толкова големи", посочва Тан. Според него по-заможните клиенти обикновено избират големи частни банки, докато хората с по-малки суми се насочват към регионални банки или онлайн брокери.

Интересът към американските банки се засилва и заради новия китайски данъчен режим за офшорните тръстове. През юли властите обявиха, че доходите и печалбите от чуждестранни тръстове, притежавани от лица, които са данъчни резиденти на Китай, ще се облагат с 20% данък. Това предизвика бързо търсене на ликвидни средства и алтернативни начини за структуриране на богатството.

Адвокати в Сингапур и Хонконг се опитват да изчислят колко данъци дължат клиентите им. Част от работата им включва прекратяване на тръстове, продажба на акции на публично търгувани компании или кандидатстване за кредити, с които да бъдат покрити големите данъчни задължения.

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Една от причините САЩ да привличат тези средства е, че страната не участва в Общия стандарт за автоматичен обмен на финансова информация (CRS) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По тази рамка над 100 юрисдикции автоматично обменят данни за финансови сметки. Банките в Сингапур и Хонконг по принцип трябва да предоставят на Пекин информация за сметки, свързани с Китай. Американските банки обаче нямат същото задължение по CRS.

Джеймс Уанг, главен изпълнителен директор на "Блу Брик Консултинг Груп", която консултира частни клиенти по данъчни въпроси, отбелязва, че чуждестранни лица, откриващи банкови сметки в САЩ, могат да намерят и инвестиционни инструменти с ограничени или липсващи задължения за подаване на данъчни декларации пред американската Служба за вътрешни приходи. Това обаче не отменя задълженията им към китайските власти. Според Уанг последните китайски правила изискват хората, определени като данъчни резиденти на страната, сами да декларират пред Пекин доходите си от цял свят.

Банките в Ню Йорк се възползват от възможността да предложат решения, които могат да ограничат достъпа на китайските данъчни власти до информация за активите на техни клиенти. Според базиран в Ню Йорк консултант по управление на богатството, който работи със семейни инвестиционни структури от Китай, финансовите институции трудно смогват на нарастващия интерес. "При рязкото увеличаване на запитванията някои банки съкратиха срока, в който клиентите трябва да изпълнят изискванията за минимален капитал, преди сметките им да бъдат закрити", казва консултантът, пожелал анонимност, за да говори за вътрешните процедури на банките.

Китайски семейства, чиито деца притежават американски зелени карти, използват и т.нар. чуждестранни тръстове на учредителя. При тези структури активите се третират като собственост на учредителя, който не е американски гражданин, което може да ограничи определени данъчни задължения в САЩ.

По думите на Тан популярни места за подобни структури са щати с ниски данъци като Невада и Флорида. "Те рискуват, като разчитат, че няма да бъдат разкрити, защото САЩ не обменят информация по системата CRS; така могат да избегнат данъчните власти", коментира Клифърд Нг, съдружник в хонконгския офис на адвокатската кантора "Джун Лун". Нг очаква и част от хората с местожителство в Хонконг или Сингапур, чиито тръстове все още не са привлекли вниманието на китайските власти, да прекратят тези структури и да изнесат средствата си в други юрисдикции.

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