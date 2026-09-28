Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, е част от институционалните ни функции и отговорности, посочват от централната банка

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От БНБ заявиха, че няма да участват в политически полемики в свое прессъобщение, след като финансовият министър Гълъб Донев разкритикува гуверньора Димитър Радев за позицията му, че предложеният от кабинета данък "свръхпечалба" за банките може да доведе до оскъпяване на кредитите.

"Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка - посочват от централната банка и подчертават - Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката на мерки, засягащи банковия сектор."

От БНБ напомнят, че както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание.

"Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес", смятат в централната банка.

От БНБ изтъкват, че независимостта им предполага членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения.

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"Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата", пише още в позицията.

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