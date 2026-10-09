Тиражът е 3000 броя, а всеки купувач ще може да придобие само по 1 монета. Продажбите започват на 12 октомври

2102 Снимка:БНБ

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение на 12 октомври златна колекционерска монета с образа на св. Иван Рилски. Тя е от серията "Българска иконография", с номинал 100 евро и продажна цена 1508 евро. Тиражът е ограничен до 3000 броя, съобщиха от централната банка.

Монетата е изработена от злато с проба 999/1000. Тежи 8,64 грама, диаметърът ѝ е 24 мм, а качеството на изпълнение е мат-гланц, висше. Автор на художествения проект е Симеон Цинцарски.

На лицевата страна са изобразени емблемата на БНБ, годината "1879", номиналът "100 ЕВРО" и годината на емисията - 2026 г.

Снимка: БНБ

На обратната страна е образът на св. Иван Рилски, с надпис "СВ. ИВАН РИЛСКИ".

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Монетата ще се продава на касите в централната сграда на БНБ на пл. "Княз Александър I" № 1 и в Касовия център на банката на ул. "Михаил Тенев" № 10 в София.

Всеки клиент ще може да купи само 1 монета, включително когато действа от името на друго лице. В този случай ще е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно. Ограничението важи както за физически, така и за юридически лица, а монетата няма да се продава на лица под 18 години.

До края на работния ден на 12 октомври БНБ ще предостави монети и на "Инвестбанк", "Първа инвестиционна банка", "Тексим Банк", "Токуда Банк", "Общинска банка" и "Централна кооперативна банка", както и на "Монетен двор" ЕАД. Банковите клонове, в които ще се предлага монетата, са посочени на сайта на БНБ.

Св. Иван Рилски Чудотворец, роден около 876 г. в село Скрино в Осоговската планина, е почитан в българската православна традиция като духовен отец, наставник и небесен закрилник на българите.

Златната монета е 5-ата и последна колекционерска емисия на БНБ за 2026 г. Колекционерските евромонети не са законно платежно средство в цялата еврозона, а само в държавата, която ги емитира. За разлика от тях възпоменателните евромонети, които страните от еврозоната могат да издават до 2 пъти годишно, са валидни за плащане във всички държави от валутния съюз.

За тази година БНБ планираше и колекционерска монета на тема "Българската азбука". Дизайнът ѝ обаче предизвика полемика, след като стана известно, че държава от еврозоната е възразила срещу проекта на правителствено ниво. През юни БНБ съобщи, че няма да коментира допълнително случая до приключването на процедурата.

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