Налични са 2986 сета от 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинки и 1 и 2 лева

3388 Снимки в колаж: БНБ

БНБ обяви от кои колекционерски монети все още има наличности на касите на банката.

От първите пет в евро, емитирани тази година, са налични 459 броя само от медната с номинал 5 евро на тема "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов" от серията "Български творци", чийто тираж беше 6000. Цената ѝ е 36 евро.

Налични са и 33 005 сета от серията разменни евромонети с българска национална страна. Те съдържат по една от стандартните 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента с Мадарския конник, 1 евро със Св. Иван Рилски и 2 евро с Паисий Хилендарски в колекционерска опаковка на цена 23.40 евро.

Няма наличности от златните 100 евро на тема "Св. Иван Рилски" и сребърните 10 евро на теми "Преображенски манастир", "150 години от Априлското въстание" и 125 години електрически трамвай в България".

От последните колекционерски монети в лева, които вече не са в обращение, са налични 89 бр. от сребърни 10 лева на тема "125 години Спешна медицинска помощ в България" и 548 бр. медни 2 лв. от за "100 години от рождението на Георги Парцалев".

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За носталгиците има и 2986 колекционерски сета от разменни монети, съдържащи 1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинки и 1 и 2 лева.

Снимка: БНБ

На касите на народната банка са налични и някои интересни по-стари монети като например 3502 бр. златни (8.64 г.) 10 000 лева от 1994 г. на тема "Храм-паметник "Св. Александър Невски", които се предлагат за 1089 евро и платинени 10 000 лева от 1993 г. на тема "Асоцииране на Република България към Европейската общност" на цена 1056 евро.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.