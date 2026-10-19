Криптовалутите се повишават заедно с рисковите активи, докато цените на петрола отстъпват от петмесечен връх

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Биткойнът се върна над 82 000 долара, възстановявайки се заедно с рисковите активи, след като цените на петрола спаднаха.

Оригиналната криптовалута се повиши с до 2,4% и се движеше около 82 600 долара в ранната лондонска търговия днес. По-малките токени също поскъпнаха. Етерът нарасна с до 3,7%, а Солана спечели над 4,7%, предаде "Блумбърг".

Криптовалутите се включиха в колебливото възстановяване на апетита към риск, след като петролът отстъпи от петмесечен връх на фона на признаци, че доставките от Близкия изток се задържат след избухването на войната между САЩ и Иран. Брент падна с до 2%, докато фючърсите на S&P 500 се повишиха с около 0,8%, а тези на Nasdaq 100 - с 1,3%.

Подобряващите се макроикономически условия помогнаха на биткойна да обърне тенденцията от миналата седмица, когато спадна с около 3% заедно с разпродажбата на акции, водена от технологичните книжа на фона на подновени съмнения относно мащабните разходи за изкуствен интелект.

Днешното покачване е "корекция след седмица със силен риск-офф", заяви Деймиън Ло, главен инвестиционен директор в Ericsenz Capital. "Няма новини - това е добра новина. Не виждам близки драйвери, които да го изтласкат към нови върхове, и мисля, че рискът е надолу предвид общата рискова среда."

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Петролът остава на повишени нива около 107 долара за барел - по-високо от повечето цени през миналата седмица.

Институционалното търсене също се е отдръпнало от биткойна за втора поредна седмица. Американските спот ETF-и за биткойн отчетоха отлив от 228,6 милиона долара миналата седмица, след отлив от 681 милиона долара през предишната.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.