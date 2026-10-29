Германската банка „Щойбинг“ заменя „Трейдгейт“ като маркет-мейкър на международния пазар на борсата, с което броят на достъпните финансови инструменти ще достигне 420

148 Снимка: БТА

Инвеститорите на Българската фондова борса (БФБ) ще получат достъп до акциите на близо 150 нови световни и регионални компании от 2 ноември. Разширяването на избора ще стане чрез сегмента за международни акции BSE International, където германската банка за търговия с ценни книжа "Щойбинг" (Steubing AG) ще поеме ролята на маркет-мейкър от досегашния партньор "Трейдгейт" (Tradegate), съобщават от борсата.

След промяната общият брой на финансовите инструменти на международния пазар ще достигне 420. Според БФБ новото партньорство ще разшири възможностите за инвестиции както на индивидуалните, така и на институционалните участници на пазара.

Сред новите предложения ще има акции на компании от технологичния сектор, включително "Броудком" (Broadcom), "Арм Холдингс" (ARM Holdings), "Марвел Технолоджи" (Marvell Technology), "Аплайд Матириълс" (Applied Materials) и "Лам Рисърч" (Lam Research).

Списъкът се разширява и с дружества, работещи в областта на облачните технологии, мрежовата инфраструктура и центровете за данни. Сред тях са "Оракъл" (Oracle), "Ариста Нетуъркс" (Arista Networks) и "Вертив" (Vertiv). Инвеститорите ще могат да търгуват и с акции на "Интуитив Сърджикал" (Intuitive Surgical) и "Фанук" (Fanuc), които развиват дейност в областта на роботиката и автоматизацията.

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Новите инструменти включват още компании от сферите на квантовите технологии и космическата индустрия, сред които "ЙонКю" (IonQ), "Ригети Компютинг" (Rigetti Computing) и "Рокет лаб" (Rocket Lab).

Разширява се и изборът от европейски компании в отбранителната и авиационната промишленост. В него ще бъдат включени "Райнметал" (Rheinmetall), "Сааб" (Saab), "Леонардо" (Leonardo), "Талес" (Thales) и "Сафран" (Safran).

Инвеститорите ще получат достъп и до водещи дружества от Централна и Източна Европа. Сред тях са чешката енергийна компания "Чез" (CEZ), румънските "Банка Трансилвания" (Banca Transilvania), "Хидроелектрика" (Hidroelectrica) и "О Ем Ви Петром" (OMV Petrom), както и словенската фармацевтична компания "КРКА" (KRKA).

"Щойбинг" е сред водещите участници на германския пазар за търговия с ценни книжа и има дългогодишен опит в поддържането на пазарна ликвидност и ценообразуването, изпълнението на поръчки и предоставянето на аутсорсинг услуги. Банката присъства на всички германски фондови борси, както и на около 60 международни борси и търговски платформи. Над 100 институционални клиенти използват услугите ѝ в областта на търговията с ценни книжа, посочват от БФБ.

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