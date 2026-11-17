Преговорите между двете най-големи икономики в еврозоната могат да очертаят цялостна схема за разпределяне на влиянието в ръководството на ЕЦБ през следващите години.

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Германия ще предложи американския икономист Маркус Брунмайер за главен икономист на Европейската централна банка (ЕЦБ). Кандидатурата му може да бъде част от по-широка договореност с Франция за разпределянето на ключовите ръководни позиции в институцията, включително за избора на наследник на президента Кристин Лагард. Това съобщава Франс прес, позовавайки се на информирани източници, пише БТА.

Германският канцлер Фридрих Мерц и финансовият министър Ларс Клингбайл са постигнали съгласие да номинират Брунмайер, професор в Принстънския университет, за представител на Германия в Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Надпреварата за ръководните постове в централната банка се активизира, след като в края на октомври Кристин Лагард обяви, че ще напусне предсрочно поста си, считано от 7 февруари догодина. Така 21-те държави от еврозоната трябва да се договорят за нейния наследник, както и за попълването на още 2 места в Изпълнителния съвет, чиито настоящи титуляри също предстои да напуснат.

През миналата седмица Париж и Берлин проведоха интензивни разговори за постигане на общо споразумение относно назначенията на тези ключови позиции.

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Маркус Брунмайер е на 57 години и има докторска степен от Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE). През годините е бил съветник на редица финансови и институционални организации, сред които Бюджетната служба на Конгреса на САЩ, Банката за международни разплащания и германската централна банка "Бундесбанк".

Научната му работа е съсредоточена върху международните финансови пазари, паричната политика и финансовата стабилност. Този опит може да се окаже особено полезен за ЕЦБ на фона на предизвикателствата пред паричната политика, включително риска от ново ускоряване на инфлацията заради напрежението в Близкия изток.

"Академичният му опит ще бъде ценен актив при формулирането на отговорите, които централната банка ще трябва да даде", коментира пред Франс прес Дирк Шумахер, главен икономист на германската банка за развитие Ка Еф Ве (KfW).

В момента постът на главен икономист на ЕЦБ се заема от ирландеца Филип Лейн, чийто мандат изтича през май догодина. Той отговаря за икономическите анализи на институцията и подготовката на дискусиите, на чиято основа се вземат решенията за лихвените проценти.

Номинацията на Брунмайер подсказва, че Германия може да подкрепи испанеца Пабло Ернандес де Кос за президент на ЕЦБ. Така Берлин би се присъединил към позицията на Париж в полза на бившия управител на испанската централна банка, вместо на другия основен кандидат - нидерландеца Клаас Кнот, който също е бивш ръководител на национална централна банка.

Франция от своя страна би подкрепила назначаването на Лоранс Бун - бивш държавен секретар и главен икономист на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В момента тя ръководи френското подразделение на испанската банка "Сантандер" (Santander). Бун би могла да заеме мястото на германката Изабел Шнабел в Изпълнителния съвет на ЕЦБ. Очаква се Шнабел да напусне институцията и да премине на работа в Международния валутен фонд (МВФ).

По този начин преговорите между двете най-големи икономики в еврозоната могат да очертаят цялостна схема за разпределяне на влиянието в ръководството на ЕЦБ през следващите години.

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