Банката ще търси над 1 млрд. евро ново финансиране, като приоритети ще бъдат земеделието, малкият и средният бизнес и стратегическите инвестиции

739 Снимка: БТА

Българската банка за развитие (ББР) ще има активна роля в привличането на частен капитал за публично-частни партньорства и ще търси над 1 млрд. евро ново финансиране от финансови институции и други банки за развитие. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при представянето на новия състав на Надзорния съвет на банката.

Председател на Надзорния съвет остава Деляна Иванова.

Снимка: БТА

Новите членове са Иван Култов, Иван Раичков и Даниел Бърг.

Култов е в банковия сектор от 1991 г., а Раичков има над 15 години опит в ръководенето на банкови операции в "УниКредит Булбанк", включително в областта на вътрешния контрол и операционния риск.

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Даниел Бърг е бивш директор на ЕБВР за България. Той посочи, че може да допринесе за по-тясното взаимодействие между публичния и частния сектор, за привличането на нови източници на финансиране и за подобряване на оперативната ефективност на ББР.

По думите на Пулев ББР трябва да се превърне в ключов инструмент за привличане на инвестиции и за мобилизиране на допълнителен частен ресурс към проекти от значение за икономиката.

Преди дни е подписан и меморандум за сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в областта на публично-частните партньорства. Според Пулев ББР ще използва този тип партньорства, за да привлече повече частен капитал към стратегически проекти.

Новата финансова рамка на банката тепърва ще бъде прецизирана, включително с оглед на предстоящото увеличение на капитала. Пулев посочи, че планът е да бъде привлечен ресурс за над 1 млрд. евро, като операцията трябва да бъде извършена на пазарен принцип и да бъде бюджетно неутрална.

Част от новото финансиране ще бъде насочено към земеделието. Сред целите са насърчаване на кооперирането между земеделските производители и създаване на по-добри възможности за реализация на българската продукция в големите търговски вериги.

Според Пулев по-силната подкрепа за местните производители трябва да помогне българската продукция да бъде по-конкурентоспособна спрямо вносната и да допринесе за ограничаване на ценовия натиск. Конкретните финансови инструменти ще бъдат определени след осигуряването на новия ресурс.

Във фокуса на ББР остават и малките и средните предприятия, производствата с висока добавена стойност, преработката и стратегическите инвестиции. Банката ще разработва и инструменти за насърчаване на чуждестранните инвестиции и за намаляване на регионалните икономически дисбаланси.

Паралелно с плановете за ново финансиране остава въпросът с намаляването на капитала на ББР с 1,4 млрд. евро, предприето от служебното правителство на Андрей Гюров.

Пулев заяви, че тези средства в момента са "във вакуум" и не могат да бъдат използвани нито от ББР, нито от Министерството на финансите. По думите му предстои да бъде изяснено под каква форма ресурсът може да бъде мобилизиран. "Тези 1,4 млрд. евро са във вакуум и не могат да се използват нито от ББР, нито от Министерството на финансите", каза министърът.

Председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова заяви, че банката ще продължи да работи по националните приоритети чрез конкретни програми и финансови продукти. Сред тях са привличането на стратегически инвестиции, създаването на работни места, кооперирането на земеделските производители и подкрепата за малкия и средния бизнес.

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