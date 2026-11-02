Новата услуга ще е безплатна и тръгва поетапно от 1 декември, а до 1 януари 2027 г. трябва да е напълно достъпна

5093 Източник: БТА/АББ

Банките в България започват поетапно да въвеждат от 1 декември услугата "Проверка на получателя" (Verification of Payee - VoP), която ще предупреждава клиентите, ако името на човека или фирмата, на които изпращат пари, не съответства на титуляря на посочената банкова сметка. Това съобщават от Асоциацията на банките в България (АББ).

Проверката ще се извършва преди потвърждаването на превода и цели да предпази потребителите от грешно наредени плащания и измами, при които името на получателя или IBAN-ът са подменени. До 1 януари 2027 г. услугата трябва да бъде въведена от всички банки и останали доставчици на платежни услуги в страната. Тя ще бъде безплатна и ще се прилага както при обикновени, така и при незабавни кредитни преводи в евро. Проверката ще обхваща плащания, нареждани чрез мобилно и интернет банкиране, както и в банков клон. Въвеждането ѝ е част от европейските изисквания за повишаване на сигурността на плащанията, заложени в Регламент (ЕС) 2024/886, посочват от АББ.

Клиентите ще продължат да въвеждат името на получателя и неговия IBAN, както досега. Проверката ще се извършва автоматично в процеса на нареждане на превода и няма да е необходимо да се заявява отделно. Обикновено тя ще отнема няколко секунди.

Преди да потвърди плащането, наредителят ще получава един от 4 възможни резултата. При пълно съвпадение въведеното име отговаря на името на титуляря на сметката. При частично съвпадение имената са сходни, но не са идентични, като клиентът ще вижда името, свързано със сметката, за да може да провери и коригира данните.

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Третият възможен резултат е липса на съвпадение - когато въведеното име не отговаря на това, което е свързано с посочения IBAN. Възможно е и проверката да не може да бъде извършена, например заради временен технически проблем или защото банката на получателя все още не предлага услугата.

При несъответствие или невъзможност за проверка клиентът трябва внимателно да прегледа въведените данни. При съмнение може да потърси получателя чрез вече познат и надежден канал за връзка. Ако пренебрегне предупреждението за несъответствие, рискува парите да бъдат преведени по сметка на друго лице. Решението дали да продължи с плащането остава изцяло на клиента, уточняват от АББ.

От асоциацията съветват потребителите предварително да прегледат имената на получателите, които са запазили в мобилното или електронното си банкиране. Вместо прякори, съкращения или описания като "Мама" и "Наем" трябва да се използва пълното име на лицето според документа му за самоличност или официалното наименование на дружеството, към чиято сметка се изпращат парите. Същото изискване важи и когато граждани и фирми предоставят свои банкови данни за получаване на превод - те трябва да посочват точния IBAN и името, на което е открита сметката.

Повече информация за услугата и отговори на често задавани въпроси са публикувани на сайта на Асоциацията на банките в България.

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