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Българските банки са увеличили собствения си капитал с 5,5 млрд. евро в периода 2020-2025 г., като инвестициите им възлизат на 70% от реализираната за този период печалба. Това показва, че значителна част от спечелените средства остава в страната и се насочва към развитието на банковата система и икономиката. Данните представи председателят на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ) и главен изпълнителен директор на "Пощенска банка" Петя Димитрова по време на финансовия форум The OMFIF Sofia Forum в София, който се провежда в резиденция "Бояна".

Тя подчерта, че българската банкова система поддържа едни от най-ниските лихвени проценти и такси в Европа. По думите ѝ въпреки икономическите сътресения през последните години лихвите у нас са останали ниски, което е подкрепило както бизнеса, така и домакинствата.

"Банковата система в България е с едни от най-ниските, да не кажа и най-ниските лихви в Европа. За целия този период въпреки всички катаклизми лихвите не са се повишили и това допринася за развитието на цялата икономика на България и на всички участващи в нея както бизнес, така и граждани", заяви Димитрова, цитирана от БТА.

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Тя посочи и разликата в нетния лихвен доход на банките - 19,5% в България при средно 28,6% за еврозоната. Според нея ниските разходи за банкови услуги и финансиране са фактор за развитието на икономиката. "За нас като банки е важно да имаме една сигурна и просперираща икономика, в която ние сме основен участник", отбеляза председателят на АББ.

За периода 2020-2025 г. банките са отпуснали над 30 млрд. евро нови кредити, а активите на банковата система са се увеличили двойно. Димитрова изтъкна, че 70% от реализираната печалба е била инвестирана в капитала и развитието на сектора в България, вместо да бъде изнасяна извън страната.

Присъединяването към еврозоната е изпълнение на една от стратегическите цели на България, но значението му надхвърля обикновената смяна на националната валута, посочи Димитрова. "Това не е една проста промяна на валутата, а е знаков и задължаващ израз на доверие. Доверие в стабилността на българската икономика, доверие в институциите, доверие в способността на страната ни да бъде активен участник във вземането на решения за бъдещето на Европа", каза тя. Банковият сектор е инвестирал 250 млн. евро в адаптирането на информационните си системи и подготовката за безпроблемното въвеждане на единната европейска валута.

Според Димитрова Европа е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с геополитическата несигурност, промените в глобалните вериги за доставки, климатичните рискове и бързото развитие на технологиите. Тези процеси променят начина, по който компаниите и държавите създават икономическа стойност, както и функционирането на финансовите институции. В подобна среда инвеститорите търсят не само доходност, но и сигурност, доверие и предвидимост.

 

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