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България привлече 2,25 млрд. евро нов дълг от международните финансови пазари при операция, проведена на 29 септември, съобщи Министерството на финансите. Това е второто излизане на страната на външните дългови пазари през 2026 г. През юли България набра още 2,5 млрд. евро.

При вчерашната операция финансовото министерство е увеличило размера на 3 вече съществуващи емисии евроблигации. Пласирани са 1 млрд. евро книжа с падеж през 2031 г., 750 млн. евро с падеж през 2034 г. и 500 млн. евро с падеж през 2044 г.

Интересът от страна на инвеститорите е бил значителен. Общият обем на подадените поръчки е надхвърлил 5,5 млрд. евро, включително 265 млн. евро интерес от съвместните водещи мениджъри по сделката, отбелязват от министерството.

Силното търсене е позволило на България да намали първоначално определения спред - допълнителната доходност над осреднения лихвен суап - с 20 базисни пункта при облигациите с падеж през 2031 г. и 2034 г. и с 15 базисни пункта при книжата с падеж през 2044 г. В крайна сметка спредът е определен на 60 базисни пункта за емисията с падеж през 2031 г., 95 базисни пункта за тази с падеж през 2034 г. и 160 базисни пункта за облигациите с падеж през 2044 г.

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Постигнатата доходност по 3-те емисии е съответно 4,235%, 4,608% и 5,325%.

Новият дълг е в рамките на ограничението, заложено в Закона за държавния бюджет за 2026 г., подчертават от финансовото министерство. След последната операция общият размер на новия държавен дълг, поет от началото на годината, достига 6,5 млрд. евро. От тях 4,75 млрд. евро са набрани от международните пазари, а други 1,755 млрд. евро са емитирани на вътрешния пазар.

Бюджетът за 2026 г. позволява поемането на до 10,1 млрд. евро нов държавен дълг. В тази сума е включен и заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Според заложените в бюджета параметри държавният дълг се очаква да достигне 37,7 млрд. евро в края на 2026 г., което би представлявало 30,1% от БВП.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.