Парламентът ратифицира споразумението за уреждане на финансовите отношения след оттеглянето на страната ни от банката със седалище в Москва; само "Възраждане" гласува против

521 Снимка: БТА

Народното събрание одобри окончателното уреждане на финансовите отношения между България и Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) след излизането на страната ни от институцията. Парламентът прие споразумението на първо и второ четене в рамките на едно заседание. Всички парламентарни групи подкрепиха ратификацията с изключение на "Възраждане", която гласува против, предаде БТА.

Съгласно споразумението банката трябва да възстанови на България цялата сума от 15,1 млн. евро, представляваща дела на страната във внесения капитал. Парите ще бъдат изплащани на нарастващи годишни вноски в продължение на 20 години, според договорения график.

След изплащането на цялата сума отношенията между България и банката ще се считат за окончателно уредени. Документът предвижда нито страната ни да има задължения към институцията, нито тя да може да предявява претенции към България във връзка с оттеглянето ѝ.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи, че споразумението урежда връщането на българския капитал и приключва взаимните отношения между двете страни без оставащи претенции.

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България прекрати членството си в МБИС на 17 август 2023 г. Решението беше взето след приемането от 48-ото Народно събрание на 1 февруари същата година на закон за денонсиране на споразуменията за основаването на Международната инвестиционна банка и за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.

По време на дебатите депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев заяви, че излизането от банката ограничава възможностите на българския бизнес да работи с Виетнам и Русия. Според него институцията не може да функционира пълноценно заради санкциите на Европейския съюз, свързани със седалището ѝ в Москва.

Дренчев изрази опасения и за изплащането на българския капитал през следващите 20 години. По думите му споразумението позволява сумите да бъдат превеждани във валута, определена от банката, а не непременно в евро или долари.

Той посочи още, че България има над 60-годишни отношения с институцията и че на фона на очакваните икономически затруднения и енергийната криза страната е трябвало да се въздържи от подобно решение.

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