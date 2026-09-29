Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1 на сто от БВП

670 Снимка: БТА

Нов дълг за 150 млн. евро емитира на вътрешния пазар Министерството на финансите на аукцион, проведен вчера, става известно от съобщение на финансовото ведомство.

Предложените 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) са от емисия № BG 20 301 26 119 с падеж 28 януари 2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75 на сто.

Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 4,02 на сто.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 173,4 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,16. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 67 базисни точки, пише в съобщението.

Това е дванадесетият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар през настоящата 2026 година, сочи справка в данните на Министерството на финансите. След провеждането на този аукцион общият размер на новия дълг, поет на вътрешния пазар през тази година, възлиза на 1,755 млрд. евро. Страната ни емитира и облигации на международните капиталови пазари за 2,5 млрд. евро по-рано през годината.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Според Закона за държавния бюджет максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включен и заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент SAFE, предназначен за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1 на сто от БВП.

Финансовият министър Гълъб Донев коментира пред журналисти по-рано през тази седмица, че България вероятно ще излезе още веднъж на международните капиталови пазари до края на годината.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.