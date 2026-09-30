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България заема 36-о място в света по нетни финансови активи на човек през 2025 г., показва 17-ото издание на "Доклад за глобалното богатство на Алианц". Нетното финансово богатство на човек у нас достига 14 790 евро, но страната се смъква с 1 позиция спрямо предходното издание, когато е била 35-а.

Финансовите активи на българските домакинства са се увеличили с 10% през 2025 г. и достигат 136,5 млрд. евро. Ръстът е малко по-слаб от отчетените 11,2% през 2024 г., но остава над средното световно увеличение от 8,6%. В същото време темпът е под средния за Източна Европа - 11,2%.

Най-силно са нараснали средствата в банкови депозити - с 17,3%. Застраховките и пенсионните спестявания са се увеличили с 15,8%, докато ценните книжа бележат много по-скромен ръст от 2,4%. Това е значително забавяне спрямо 5,8% през 2024 г. и е сред най-слабите резултати при ценните книжа в разглежданите държави. Единствено Румъния отчита спад в стойността им.

Въпреки слабия ръст ценните книжа продължават да заемат съществено място в спестяванията на българите - 35,4% от финансовите портфейли. Делът е близък до средния за Източна Европа от 35,9%. Според авторите на доклада обаче увеличението на стойността им по-скоро се дължи на преоценка и малки пазарни печалби, отколкото на активно купуване на нови ценни книжа.

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Новите спестявания на българските домакинства са се увеличили с 10% през 2025 г. и достигат 11,9 млрд. евро. Най-голямата част от тях - 73,9% - са насочени към банкови депозити. Това е най-високият дял сред разглежданите източноевропейски държави.

В застраховки и пенсионни продукти са отишли 20,8% от новите спестявания, докато едва 2,1% са били вложени в ценни книжа. Данните показват и че българските домакинства като цяло са били нетни продавачи на акции - за 200 млн. евро.

Когато се отчете влиянието на инфлацията, финансовото богатство на България е нараснало с 6,3% в реално изражение през 2025 г. От 2019 г. насам реалният ръст е 18,6%, което е по-малко от средните 24,5% за Източна Европа.

В същото време задълженията на домакинствата се увеличават много по-бързо от активите. Дълговете са нараснали с 18,1% през 2025 г. до 37,2 млрд. евро. Това е най-бързият ръст сред разглежданите държави след Турция.

Заради силното увеличение на задълженията нетните финансови активи на българските домакинства са се увеличили само със 7,3%, достигайки 99,3 млрд. евро.

Разликата между България и водещите държави по финансово богатство на човек остава значителна. На първо място са САЩ с нетни финансови активи от 296 950 евро на човек, следвани от Швейцария с 275 980 евро и Дания със 197 510 евро.

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В челната десетка влизат още Сингапур, Тайван, Швеция, Канада, Нова Зеландия, Нидерландия и Белгия.

Германия е на 12-о място с 91 780 евро на човек, Япония е 14-а с 89 420 евро, а Обединеното кралство заема 18-а позиция със 72 200 евро. Сред страните от региона пред България са Чехия - 25-о място с 39 130 евро, Гърция - 28-о място с 28 970 евро, Унгария - 29-о място с 28 050 евро, Хърватия - 30-о място с 22 710 евро, Китай - 33-о място с 20 810 евро, и Полша - 35-о място с 19 240 евро. След България са Словакия на 38-о място с 11 390 евро, Румъния на 41-во с 10 710 евро, Русия на 42-ро с 10 410 евро, Турция на 46-о с 4570 евро, Сърбия на 50-о с 2200 евро и Казахстан на 51-во място с 2180 евро.

На глобално равнище финансовото богатство на домакинствата е достигнало нов рекорд през 2025 г. - 268,4 трлн. евро, което е увеличение от 8,6% за година.

Основният двигател на ръста са били финансовите пазари. Покачването на цените на активите е генерирало приблизително 4 от всеки 5 евро ново богатство на домакинствата. В същото време новите спестявания са намалели с 5,4% до 4,1 трлн. евро. Според авторите на доклада тези тенденции показват все по-голямото значение на притежаването на активи за натрупването на богатство. Ръстът на пазарите и развитието на изкуствения интелект създават нови възможности за увеличаване на богатството, но ползите от тях са свързани именно с това доколко домакинствата участват като инвеститори и притежатели на активи.

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