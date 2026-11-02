Давор Мацура е задържан дни след като централната банка на Сърбия започна процедура по несъстоятелност на финансовата институция

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Сръбският бизнесмен Давор Мацура, собственик на Alta Bankа и една от бързо разрастващите се фигури в регионалния бизнес, е арестуван, съобщава Nova.rs, цитирана от bTV. Задържането му идва само дни след като централната банка на Сърбия отне лиценза на финансовата институция заради сериозно влошаване на финансовото ѝ състояние и проблеми с ликвидността.

Случаят има отражение и извън Сърбия. На 31 октомври сръбската централна банка обяви, че отнема лиценза на Alta Banka и започва процедура по несъстоятелност. Междувременно 4-ма вицегуверньори поискаха прокуратурата да провери и евентуалната отговорност на ръководни представители на самия регулатор. Според тях действителното финансово състояние на банката се е различавало драстично от отчетите, представяни пред надзорния орган.

На 2 ноември централната банка на Северна Македония въведе временна администрация в местното поделение на Alta Bankа в Битоля и ограничи тегленията на клиентите до около 160 евро седмично. Мярката е предприета след масово изтегляне на средства и опасения за стабилността на институцията.

Мацура започва предприемаческата си дейност през 2008 г. с малка обменна кантора в белградския квартал Земун. През 2019 г. неговата Alta Pay Group придобива мажоритарен дял в държавната JUBMES Banka, която впоследствие е преименувана на Alta Bankа.

През следващите години бизнесът му се разширява в банковото дело, платежните услуги, недвижимите имоти и търговията. Групата придобива от хърватската Fortenova сръбските вериги Idea, Roda и Mercator и развива инвестиции във финансовия сектор в региона.

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Мацура има интереси и в австрийската Addiko Bank. Придобиването ѝ от Alta Group беше сред амбициозните планове за разширяване на бизнеса му в региона. Сривът на сръбската банка обаче поставя под въпрос и намеренията на групата за развитие в Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина.

Името на Мацура нееднократно е свързвано в разследвания на сръбски и регионални медии с бизнесмени и представители на политическите кръгове около Сръбската прогресивна партия и президента Александър Вучич. Публикации поставят въпроси и за отношенията му с хора от обкръжението на държавния глава, както и за договори с държавни компании, сред които е електроенергийната EPS.

Случаят придобива и международно измерение заради публикации за предполагаеми преводи на значителни суми извън Сърбия. Според регионални медии прокуратурата е поискала информация за трансакции от сметки в Alta Bankа, включително към чужбина. Твърденията за конкретни суми и получатели обаче се нуждаят от независимо потвърждение.

На фона на кризата сръбската централна банка уверява, че останалата част от банковата система е стабилна. Депозитите в Alta Bankа са защитени до 50 000 евро на вложител съгласно действащото законодателство.

Арестът на Мацура и разследването около фалита на банката поставят под въпрос бъдещето на бизнес групата му и насочват вниманието към надзора върху финансовите институции и движението на капитали в региона.

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