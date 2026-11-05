Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Английската централна банка повиши основния си лихвен процент от 3,75% на 4% - решение, което пазарите до голяма степен очакваха. Основната причина за ускоряването на инфлацията през тази година е рязкото поскъпване на горивата заради войната с Иран и последвалите затруднения в корабоплаването през Ормузкия проток, които ограничиха световните доставки на петрол и природен газ.

Това е първото увеличение на лихвата от август 2023 г. Осем от членовете на Комитета по парична политика са подкрепили повишение с 0,25 процентни пункта, а един е настоявал за по-голяма стъпка - с 0,5 процентни пункта, предаде "Евронюз".

Натискът върху централната банка да предприеме действия се засилва през последните месеци. През септември инфлацията достигна 11-месечен връх от 3,5% - значително над целевото равнище от 2% на институцията. Това затвърди очакванията на финансовите пазари за увеличение на лихвата през ноември, като не се изключват и последващи повишения през 2027 г.

От централната банка посочват, че засега има ограничени доказателства за пренасяне на по-високите енергийни разходи върху останалите цени и заплатите. Икономиката на Великобритания се е оказала по-устойчива от очакваното, макар че растежът вероятно ще се забави през следващите тримесечия. Въпреки това институцията предупреди, че "натрупващият се инфлационен натиск вече е достатъчен, за да оправдае увеличение на основната лихва".

Английската централна банка не бърза да повиши лихвените проценти
Виж още Английската централна банка не бърза да повиши лихвените проценти

"Предполагаме, че търпението на много от членовете на комитета към скорошното ускоряване на инфлацията се е изчерпало", коментира Ели Хендерсън, икономист в "Инвестек". "Колкото по-дълго се задържат високите цени на енергията, толкова по-голям е рискът временният ценови шок да се превърне в по-трайно явление", допълни тя.

Заедно с решението за лихвата централната банка публикува и тримесечните си прогнози. Според тях инфлацията може да достигне около 5% към средата на 2027 г. спрямо 3,5% през септември, тъй като по-високите енергийни разходи постепенно се пренасят в сметките на домакинствата и бизнеса.

Същевременно институцията повиши прогнозите си за икономическия растеж. Очакванията са британската икономика да нарасне с 1,6% през тази година и с 1,3% през 2027 г. През юли прогнозата беше за увеличение на БВП с по 1,1% и през двете години.

Управителят на Английската централна банка Андрю Бейли даде сигнал, че са възможни и нови повишения на лихвите, но те не са предрешени. "Днешното увеличение не трябва да се разглежда като начало на неизбежна дълга поредица от повишения. Но докато конфликтът в Близкия изток не бъде разрешен, не изглежда вероятно това да е последното увеличение. Комитетът по парична политика ще оценява перспективите на всяко свое заседание и ще реагира при необходимост, за да върне инфлацията трайно към целевото равнище от 2%", заяви Бейли.

Английската централна банка повиши водещата си лихва за първи път от десетилетие насам
Виж още Английската централна банка повиши водещата си лихва за първи път от десетилетие насам

Пазарните лихви остават над нивата си отпреди началото на конфликта, а средните лихви по двугодишните ипотечни кредити са се повишили с близо 0,5 процентни пункта от началото на септември. Според последното проучване на Английската централна банка сред участниците на финансовите пазари медианните очаквания са основната лихва да достигне 4% през ноември и 4,25% през февруари.

Решението на Английската централна банка идва след неотдавнашни повишения на лихвите от Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка в отговор на инфлационния натиск, породен от войната с Иран. Следващите им стъпки ще зависят до голяма степен от движението на цените на енергията.

Преди САЩ и Израел да атакуват Иран на 28 февруари, лихвите във Великобритания бяха в период на понижение, след като преди това достигнаха 15-годишен връх от 5,25%.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки) Днес
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки)
29192
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата" Лайф
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата"
6625
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион Корнер
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион
10615
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома IT
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома
3163
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2779
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това? URBN
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това?
3637
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
2035
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2363
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
647
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
340