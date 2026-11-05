Институцията предупреди, че поскъпването на енергията може да изтласка инфлацията до около 5% през 2027 г.

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Английската централна банка повиши основния си лихвен процент от 3,75% на 4% - решение, което пазарите до голяма степен очакваха. Основната причина за ускоряването на инфлацията през тази година е рязкото поскъпване на горивата заради войната с Иран и последвалите затруднения в корабоплаването през Ормузкия проток, които ограничиха световните доставки на петрол и природен газ.

Това е първото увеличение на лихвата от август 2023 г. Осем от членовете на Комитета по парична политика са подкрепили повишение с 0,25 процентни пункта, а един е настоявал за по-голяма стъпка - с 0,5 процентни пункта, предаде "Евронюз".

Натискът върху централната банка да предприеме действия се засилва през последните месеци. През септември инфлацията достигна 11-месечен връх от 3,5% - значително над целевото равнище от 2% на институцията. Това затвърди очакванията на финансовите пазари за увеличение на лихвата през ноември, като не се изключват и последващи повишения през 2027 г.

От централната банка посочват, че засега има ограничени доказателства за пренасяне на по-високите енергийни разходи върху останалите цени и заплатите. Икономиката на Великобритания се е оказала по-устойчива от очакваното, макар че растежът вероятно ще се забави през следващите тримесечия. Въпреки това институцията предупреди, че "натрупващият се инфлационен натиск вече е достатъчен, за да оправдае увеличение на основната лихва".

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"Предполагаме, че търпението на много от членовете на комитета към скорошното ускоряване на инфлацията се е изчерпало", коментира Ели Хендерсън, икономист в "Инвестек". "Колкото по-дълго се задържат високите цени на енергията, толкова по-голям е рискът временният ценови шок да се превърне в по-трайно явление", допълни тя.

Заедно с решението за лихвата централната банка публикува и тримесечните си прогнози. Според тях инфлацията може да достигне около 5% към средата на 2027 г. спрямо 3,5% през септември, тъй като по-високите енергийни разходи постепенно се пренасят в сметките на домакинствата и бизнеса.

Същевременно институцията повиши прогнозите си за икономическия растеж. Очакванията са британската икономика да нарасне с 1,6% през тази година и с 1,3% през 2027 г. През юли прогнозата беше за увеличение на БВП с по 1,1% и през двете години.

Управителят на Английската централна банка Андрю Бейли даде сигнал, че са възможни и нови повишения на лихвите, но те не са предрешени. "Днешното увеличение не трябва да се разглежда като начало на неизбежна дълга поредица от повишения. Но докато конфликтът в Близкия изток не бъде разрешен, не изглежда вероятно това да е последното увеличение. Комитетът по парична политика ще оценява перспективите на всяко свое заседание и ще реагира при необходимост, за да върне инфлацията трайно към целевото равнище от 2%", заяви Бейли.

Пазарните лихви остават над нивата си отпреди началото на конфликта, а средните лихви по двугодишните ипотечни кредити са се повишили с близо 0,5 процентни пункта от началото на септември. Според последното проучване на Английската централна банка сред участниците на финансовите пазари медианните очаквания са основната лихва да достигне 4% през ноември и 4,25% през февруари.

Решението на Английската централна банка идва след неотдавнашни повишения на лихвите от Федералния резерв на САЩ и Европейската централна банка в отговор на инфлационния натиск, породен от войната с Иран. Следващите им стъпки ще зависят до голяма степен от движението на цените на енергията.

Преди САЩ и Израел да атакуват Иран на 28 февруари, лихвите във Великобритания бяха в период на понижение, след като преди това достигнаха 15-годишен връх от 5,25%.

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