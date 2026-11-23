Спестяванията за допълнителна пенсия са нараснали с 8,69% от началото на 2026 г. Осигурените в четирите вида пенсионни фонда вече са над 5,17 млн. души.

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Парите, управлявани от пенсионноосигурителните дружества в България, достигат 17,3 млрд. евро към края на септември 2026 г. Това е увеличение с 8,69% спрямо началото на годината, или с 1,38 млрд. евро в номинално изражение, показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН).

От общата сума 17,06 млрд. евро са активи на пенсионните фондове, в които хората се осигуряват за допълнителна пенсия. Други 254,4 млн. евро се управляват от фондовете, които изплащат пенсии и разсрочени суми на вече придобили право на плащане лица.

Най-голям дял - близо 87% от всички активи - имат универсалните пенсионни фондове. В тях се осигуряват родените след 31 декември 1959 г. Следват професионалните фондове с 6,24% и доброволните пенсионни фондове с 5,26%. Фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и за разсрочени плащания заемат съответно 0,73% и 0,74%, а доброволният пенсионен фонд по професионални схеми - 0,06%.

Общият брой на осигурените в 4-те вида пенсионни фонда достига 5 172 320 души към края на септември. За 9-те месеца броят им се е увеличил с 46 084 души, или с 0,90%.

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Постъпленията от осигурителни вноски също нарастват. За периода януари-септември 2026 г. те възлизат на 1,40 млрд. евро - с 143 млн. евро, или с 11,35% повече спрямо същите 9 месеца на миналата година.

Основният принос за увеличението идва от универсалните пенсионни фондове, където внесените средства са нараснали със 124 млн. евро, или с 10,96%. При доброволните пенсионни фондове ръстът е 23,09%, а при доброволния фонд по професионални схеми - 33,33%. Това е най-голямото процентно увеличение сред отделните видове фондове. Постъпленията в професионалните пенсионни фондове са се увеличили с 9,24%.

Към края на септември 52 129 души получават плащания от фондовете за изплащане на пенсии и разсрочени суми. От тях 11 745 са пенсионери с пожизнени плащания, а 40 384 получават парите си разсрочено. Това са хора, които са се осигурявали в универсални пенсионни фондове и са достигнали пенсионна възраст.

За първите 9 месеца на годината фондовете са изплатили 11,124 млн. евро под формата на пенсии и още 92,8 млн. евро като разсрочени плащания.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.