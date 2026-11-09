Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

В българските банки има 906 депозита на домакинства със суми над 1 млн. евро към края на септември 2026 г. Броят им е намалял минимално - с 0,3% спрямо края на предходното тримесечие, но общата сума по тях се е увеличила с 0,1% до 2,21 млрд. евро. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Общо депозитите на домакинствата в страната достигат 9,03 млн. броя, а средствата по тях възлизат на 57,22 млрд. евро. За 3 месеца броят на влоговете е намалял с 0,9%, докато общата им стойност е нараснала с 1,3%. На годишна база броят им е почти без промяна - спад от 0,1%, но спестяванията са се увеличили с 16,2%.

Най-голям дял от общата сума на депозитите заемат тези със стойност между 25 000 и 250 000 евро. В тях се съхраняват 27,96 млрд. евро, или 48,9% от всички спестявания на домакинствата.

Милионерите в България са се увеличили с 377 души
Виж още Милионерите в България са се увеличили с 377 души

В другия край са депозитите до 1000 евро. Те представляват едва 1,4% от общата сума, или близо 825 млн. евро. Броят им обаче е 5,12 млн. - почти 57% от всички влогове в страната.

Кредитите на домакинствата за суми над 1 млн. евро са 96 към края на септември. Броят им е намалял с 1% за тримесечие, но общата стойност на тези заеми се е увеличила с 1,4% до 162,7 млн. евро.

Всички кредити на домакинствата достигат 2,91 млн. броя, а общият им размер е 33,11 млрд. евро. За периода юли-септември броят им се е увеличил с 1%, а сумата по тях - с 5%. На годишна база ръстът е съответно 0,5% и 20,7%.

Най-голям дял от общата стойност на кредитите - 63% - се пада на заемите в диапазона между 25 000 и 250 000 евро.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна Днес
Тръмп: Много сме близо до сделка, но картата на Украйна ще бъде малко по-различна
43425
Почина младият български актьор Борис Кашев Лайф
Почина младият български актьор Борис Кашев
19382
Мечтата ще трябва да почака? Конкурентът на Цолов получава нов договор Корнер
Мечтата ще трябва да почака? Конкурентът на Цолов получава нов договор
13788
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю) IT
HUAWEI WATCH D3: Когато грижата за здравето срещне елегантния дизайн (ревю)
8673
Възстановяването на крепостта Бала Хисар в Кабул разкрива над 2000 години афганистанска история Impressio
Възстановяването на крепостта Бала Хисар в Кабул разкрива над 2000 години афганистанска история
1613
Това са най-евтините европейски ски курорти Trip
Това са най-евтините европейски ски курорти
1280
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен Вкусотии
Смачкайте картофите с чаша и ги сложете във фурната - резултатът е невероятен
2969
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
1767
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
7063