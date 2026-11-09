Броят на влоговете над 1 млн. евро намалява с 0,3% за тримесечие, но общата сума по тях продължава да расте. В същото време кредитите на домакинствата над този праг са 96.

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В българските банки има 906 депозита на домакинства със суми над 1 млн. евро към края на септември 2026 г. Броят им е намалял минимално - с 0,3% спрямо края на предходното тримесечие, но общата сума по тях се е увеличила с 0,1% до 2,21 млрд. евро. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Общо депозитите на домакинствата в страната достигат 9,03 млн. броя, а средствата по тях възлизат на 57,22 млрд. евро. За 3 месеца броят на влоговете е намалял с 0,9%, докато общата им стойност е нараснала с 1,3%. На годишна база броят им е почти без промяна - спад от 0,1%, но спестяванията са се увеличили с 16,2%.

Най-голям дял от общата сума на депозитите заемат тези със стойност между 25 000 и 250 000 евро. В тях се съхраняват 27,96 млрд. евро, или 48,9% от всички спестявания на домакинствата.

В другия край са депозитите до 1000 евро. Те представляват едва 1,4% от общата сума, или близо 825 млн. евро. Броят им обаче е 5,12 млн. - почти 57% от всички влогове в страната.

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Кредитите на домакинствата за суми над 1 млн. евро са 96 към края на септември. Броят им е намалял с 1% за тримесечие, но общата стойност на тези заеми се е увеличила с 1,4% до 162,7 млн. евро.

Всички кредити на домакинствата достигат 2,91 млн. броя, а общият им размер е 33,11 млрд. евро. За периода юли-септември броят им се е увеличил с 1%, а сумата по тях - с 5%. На годишна база ръстът е съответно 0,5% и 20,7%.

Най-голям дял от общата стойност на кредитите - 63% - се пада на заемите в диапазона между 25 000 и 250 000 евро.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.