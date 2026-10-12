Организацията оспорва тезите за 588% ръст на печалбите, голям дял на таксите и масово разпределяне на дивиденти

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Печалбата на банките в България е нараснала от 820 млн. евро през 2019 г. до 1,85 млрд. евро през 2025 г., но това е далеч от често посочвания ръст от 588%, заявява Асоциацията на банките в България (АББ). Организацията публикува разяснения по 5 широко разпространени твърдения за банковите печалби, като представя данни в тяхна подкрепа.

От асоциацията посочват, че целта е да внесат повече яснота в обществения дебат за резултатите на банките и ролята им в икономиката.

Публикацията идва на фона на намерения на правителството за еднократно облагане на свръхпечалбите в няколко сектора, сред които и банковият. В края на септември управителят на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че допълнителният данък може да оскъпи кредитите, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране.

В началото на октомври АББ също обяви, че не подкрепя мярката. Според организацията не е доказано наличието на извънредна печалба, а допълнителното облагане може да ограничи способността на банките да финансират икономиката. Асоциацията поставя под въпрос и съответствието на предложението с принципите на правна сигурност и равнопоставеност, както и с националното и европейското право. Ето и петте твърдения за банковите печалби и такси, за които от банковата асоциация изнасят данни.

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1. Наистина ли банковите печалби са скочили с 588%?

Според АББ подобно твърдение не представя коректно развитието на сектора. През 2019 г. банковата система е отчела печалба от 820 млн. евро, а през 2025 г. тя достига 1,85 млрд. евро.

Асоциацията обръща внимание, че през 2020 г., в резултат на пандемията, печалбата се свива с 51% до 420 млн. евро. Ако именно тази кризисна година се използва за отправна точка, последвалото увеличение изглежда много по-голямо, отколкото при сравнение с 2019 г.

От организацията посочват още, че печалбите трябва да се разглеждат заедно с развитието на активите, капитала и кредитния портфейл на банките. Според представените от АББ данни тези показатели, както и брутният вътрешен продукт, са нараснали приблизително 2 пъти в периода 2019-2025 г. Позицията на асоциацията е, че увеличението на печалбите отразява общото развитие на икономиката и банковия сектор, а не изолирано нарастване на доходността.

2. Носят ли банковите такси половината от печалбите?

АББ оспорва и твърдението, че половината от печалбите на банките идват от такси. Според данни на Европейския банков орган средният дял на нелихвените приходи в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство е 28,6%, докато за българската банкова система той е 19,5%.

Нелихвените приходи включват не само таксите за банкови услуги, но и постъпления от консултации, управление на активи, брокерски и попечителски услуги, пласиране на емисии и разпространение на инвестиционни продукти. Затова потребителските такси представляват само част от общия нелихвен доход, подчертават от асоциацията.

Организацията посочва и че дигиталните преводи са значително по-евтини от тези на хартиен носител. Проучване на АББ от 2025 г. показва, че преводите през дигитални канали могат да струват до 5,4 пъти по-малко, а делът им в банковата система надхвърля 76%. Абонаментните пакети за банково обслужване също намаляват разходите на клиентите - според асоциацията те осигуряват над 6 пъти по-ниска цена в сравнение с ползването на отделни услуги по стандартните тарифи.

3. Изплащат ли банките 45% от печалбата си като дивиденти?

По отношение на твърдението, че 45% от печалбата се разпределя като дивидент, АББ акцентира върху ограниченията, въведени по време на пандемията. В периода 2020-2022 г. на банките беше забранено да разпределят дивиденти заради кризата. Според асоциацията от 2018 г. насам инвестициите и реинвестициите в банковия сектор, отразени в увеличението на собствения капитал, надхвърлят 5,5 млрд. евро.

Организацията сравнява тази сума с реализираните през периода печалби и посочва, че инвестираните и реинвестираните средства надхвърлят 70% от тях. Това означава, че според изчисленията на АББ на всяко 1 евро печалба се падат над 70 евроцента, вложени обратно в страната.

4. Печелят ли банките основно от високите лихви?

АББ посочва, че развитието на лихвените проценти в България се различава от тенденцията в редица други държави. След обръщането на лихвения цикъл през 2022 г. много централни банки започнаха да повишават лихвите, докато българските банки продължиха да понижават лихвите по кредитите.

Според данните, цитирани от асоциацията, към края на първото полугодие на 2026 г. годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните кредити в България е 2,75% - най-ниският в еврозоната. Лихвеният процент по новоотпуснатите жилищни кредити е още по-нисък - 2,41%. Тези данни са сред аргументите на банковия сектор срещу твърдението, че високите лихви са основният двигател на нарастването на печалбите му.

5. Допринасят ли банките достатъчно за обществото?

В отговор на това твърдение асоциацията изброява участието на банковия сектор в подкрепата за домакинствата и бизнеса по време на кризисни периоди, разходите по подготовката за присъединяването на България към еврозоната и данъчните плащания на банките.

По време на пандемията в рамките на частния мораториум върху кредитите банките са отсрочили плащания за над 5 млрд. евро. Така клиентите са получили възможност временно да не плащат вноските си, докато възстановят нормалната си икономическа активност.

От АББ посочват, че банковият сектор е участвал активно и в подготовката за приемането на еврото, като е вложил собствени финансови, технологични и човешки ресурси на стойност над 255 млн. евро.

Асоциацията изтъква и данъчния принос на банките. Според нея заради глобалния минимален данък, въведен през 2024 г., те вече плащат с 50% по-висок данък спрямо останалите задължени лица.

Банките са и сред значимите инвеститори в държавни ценни книжа, с което участват във финансирането на държавния дълг. От АББ отбелязват, че обезценката на тези книжа през периода 2020-2022 г. е довела до загуби за сектора от приблизително 450 млн. евро. Според организацията този ефект също трябва да бъде отчетен при оценката на последвалото възстановяване на печалбите.

С тези аргументи банковата асоциация защитава тезата, че резултатите на сектора трябва да се оценяват в по-широк икономически контекст, а не само въз основа на номиналния ръст на печалбите.

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