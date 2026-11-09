От образованието и подкрепата за младите таланти до опазването на природата - през 2026 г. банката продължава да инвестира в инициативи, които създават възможности и оставят положителна следа в обществото.

2312 Снимка: Пощенска банка

Понякога голямата промяна започва с нещо съвсем малко - първият урок за разумно управление на парите, вдъхновяваща среща с човек, постигнал мечтите си, или засаждането на дръвче, което един ден ще бъде част от гора. Именно тези действия, които днес изглеждат малки, но утре могат да променят нечий живот, стоят в основата на истински устойчивите обществени каузи.

През 2026 г., когато отбелязва своята 35-а годишнина, Postbank продължава да доказва, че ролята на една модерна финансова институция се простира далеч отвъд банковите услуги. С последователни инвестиции в образованието, развитието на младите хора, опазването на околната среда и подкрепата за значими обществени инициативи банката превръща корпоративната социална отговорност в естествена част от своята идентичност.

Новото стратегическо позициониране "Вдъхновени от теб" отразява философия, която намира своето приложение не само в отношенията с клиентите, но и в инициативите, насочени към обществото. Защото вдъхновението е най-ценно, когато се превръща в действие, а успехът придобива още по-голям смисъл, когато създава възможности и за другите.

Знанието като най-ценната инвестиция в бъдещето

Един от най-устойчивите ангажименти на Postbank е свързан с образованието и повишаването на финансовата грамотност сред младите хора. В свят, в който финансовите решения стават все по-комплексни, умението да управляваш разумно личните си средства е не просто полезно знание, а основа за самостоятелност, увереност и по-добри възможности.

През 2026 г. банката продължава да разширява своята програма за финансова грамотност в партньорство с Junior Achievement Bulgaria и "Училищна Телерик Академия". Инициативата осигурява безплатен достъп до специализирано образователно съдържание за 100 училища в страната, като надгражда обхвата си с нови възможности за обучение на ученици от 5. до 7. клас. Чрез практически задачи, интерактивни формати и примери от ежедневието младите хора усвояват ключови умения за планиране, спестяване и вземане на отговорни финансови решения.

Финансовото образование излиза и извън традиционната класна стая. Пример за това е включването на Postbank в образователната инициатива "Фермата на Lidl", където най-малките се запознават със стойността на парите, личния избор и разумното използване на ресурсите чрез игри и практически преживявания.

Същата философия стои и зад платформата "Финанси под CTRL", която представя финансовите знания на достъпен за младата аудитория език и насърчава изграждането на полезни навици още от ранна възраст.

Снимка: Пощенска банка

Тези проекти са обединени от разбирането, че инвестицията в знания има дългосрочен ефект - тя помага на децата и младежите да бъдат по-подготвени за реалните предизвикателства и да изградят увереност в собствените си възможности.

Когато талантът срещне възможността

Подкрепата за младите хора не приключва с училищното образование. Postbank развива дългосрочни партньорства с водещи университети и образователни институции, чрез които създава мост между академичните знания и реалната професионална среда.

Сред значимите инициативи в тази посока е Postbank NextGen Academy, която дава възможност на студенти да надграждат знанията си, да се срещат с утвърдени професионалисти и да развиват умения, необходими за успешното им бъдещо развитие.

През 2026 г. банката разширява възможностите за професионално ориентиране и с програмите Postbank Inside и Game Changer 2026. Те предоставят на ученици и студенти практически опит, среща с реални бизнес предизвикателства и възможност да направят първите си стъпки в професионална среда.

Това е подкрепа, която надхвърля традиционните форми на корпоративно партньорство. Вместо единствено да насърчава младите хора да мечтаят смело, банката им предоставя инструменти, знания и реални възможности да превърнат амбициите си в постижения.

Вдъхновението има силата да променя съдби

През юбилейната 2026 г. Postbank показа, че спортът също може да бъде мощен инструмент за положителна обществена промяна. На 12 юни София се превърна в сцена на изключително тенис преживяване - Postbank Tennis Gala, което срещна на корта Григор Димитров и Стефанос Циципас.

Снимка: Пощенска банка

Отвъд спортната емоция инициативата имаше и важна социална мисия. Благодарение на сътрудничеството между Postbank и Регионалното управление на образованието - София-град, 300 изявени ученици получиха възможността да присъстват на събитието и да се докоснат до вдъхновяващия пример на двама световни спортисти.

Събитието беше свързано и с благотворителна кауза, като част от средствата бяха предвидени за Фондация "Григор Димитров" в подкрепа на деца и млади таланти.

Именно в подобни моменти спортът надхвърля границите на състезанието. Той се превръща в урок по постоянство, дисциплина и вяра в собствените възможности. А за младите хора срещата с истински пример за успех може да бъде онзи важен момент, който ги мотивира да следват мечтите си.

Зеленото бъдеще започва с действия днес

Грижата за природата е друга важна част от социално отговорната политика на Postbank. Чрез дългосрочната програма "Зелени заедно" финансовата институция обединява своите служители около идеята, че устойчивото развитие започва с личния пример и с готовността всеки да допринесе за по-добра среда.

През 2026 г. доброволци от банката се включиха за пета поредна година в инициативата "Новата гора на София", като засадиха стотици нови фиданки в района на Дивотинския манастир край Банкя. С това общият брой на засадените от доброволците на Postbank млади дръвчета от началото на участието им в проекта надхвърли 5000.

Ангажираността към природата намира израз и в инициативите "Зелена класна стая" и "Зелени истории на открито", които съчетават екологичното образование с преки действия за опазване на околната среда.

През есента на 2026 г. над 50 доброволци от Postbank се включиха в преобразяването на маршрут в района на Златните мостове на Витоша. С нови интерактивни образователни елементи, къщички за птици и обновени пространства пътеката се превърна в място, където децата могат да откриват богатството на планината по интересен и достъпен начин.

Със тези свои проекти банката показва, че устойчивостта не се изчерпва с политики и стратегии. Тя се изгражда чрез постоянство, доброволчески труд и създаване на пространства, от които могат да се възползват цели общности.

Хората, които превръщат ценностите в действия

Зад всяка успешна обществена инициатива стоят хора, готови да отделят време, енергия и лична ангажираност за обща кауза. Именно затова доброволчеството заема важно място в корпоративната култура на Postbank.

Служителите на банката са активни участници в множество екологични, образователни и благотворителни проекти. Тяхната ангажираност превръща социалната отговорност от корпоративен ангажимент в споделена ценност, която обединява екипи, партньори и общности.

Снимка: Пощенска банка

Този подход е особено важен, защото създава устойчив модел на участие, при който добрите дела не са изолирани кампании, а естествена част от ежедневието на организацията.

През годините Postbank развива широка мрежа от партньорства с образователни институции, неправителствени организации и представители на бизнеса, обединени около общата цел да създават положителна промяна. Именно силата на тези партньорства позволява на отделните инициативи да достигат до повече хора и да оставят дългосрочен резултат.

35 години развитие, вдъхновени от бъдещето

Краят на годината винаги е повод за равносметка, но и за поглед към всичко, което предстои. За Postbank 2026 г. е особено символична - година, в която банката отбелязва 35 години от създаването си, обновява своята идентичност и продължава да развива ролята си на отговорен партньор на обществото.

Зад всички тези усилия стои едно общо убеждение: устойчивият успех се измерва не само с постигнатите бизнес резултати, но и с възможностите, които създаваме за хората около нас.

За едно дете това може да бъде първият урок по финансова грамотност. За млад талант - възможността да открие своето призвание. За любителите на природата - по-зелена и достъпна среда. А за доброволците - удовлетворението, че с личните си действия са допринесли за нещо значимо.

В навечерието на Коледа тези истории напомнят, че най-ценният подарък невинаги е материален. Понякога той е знание, подкрепа, вдъхновение или шанс за по-добро бъдеще.

Защото истинската стойност на доброто е в това, че продължава да се умножава. И именно от хората, които го създават всеки ден, започва промяната, която искаме да видим утре.